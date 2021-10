Los Guerreros buscarán la victoria contra el Mazatlán FC en casa

Con la urgencia de quedarse con los tres puntos para regresar a puestos de reclasificación y no alejarse de la liguilla directa, Santos Laguna recibe esta tarde-noche en el Corona al Mazatlán FC.

El duelo comenzará a las 19:06 horas, en un día inusual para los Guerreros, en las vísperas de una nueva fecha FIFA que aplazará el Apertura 2021 de la Liga MX, que se prepara para entrar a su recta final.

Erick Yair Miranda Galindo será el encargado de impartir justicia entre laguneros y sinaloenses. En las bandas tendrá como asistentes a Enrique Isaac Bustos Díaz y Enrique Martínez Sandoval.

Tras mudarse de Morelia, dejando atrás la franquicia de Monarcas, los ahora Cañoneros apenas registran un par de encuentros ante los albiverdes, sin poder todavía marcarles un gol hasta el momento.

Hace casi un año, en la última jornada del Guardianes 2020, los de la Comarca, sin gente en la tribuna, golearon 4-0 a los morados con un doblete de Hugo Isaac Rodríguez, además de tantos de Josecarlos Van Rankin y Fernando Gorriarán.

En el torneo anterior, igualaron sin goles en el “Kraken”, en un duelo que debieron ganar los verdiblancos, pero la falta de puntería no les permitió quedarse con el triunfo, perdiendo por lesión para todo el torneo al “H” Jonathan Díaz, que apenas había reaparecido, pero tuvo un problema muscular ante Rayados que lo dejará algunas semanas inactivo de nueva cuenta.

Los de Guillermo Almada registran en casa apenas un triunfo en seis encuentros, a cambio de cuatro empates y una derrota, con 7 puntos conseguidos de 18 posibles, que lo tienen en el puesto 11 en la tabla de posiciones.

La escuadra de la Perla del Pacífico le abolló la corona al Cruz Azul en la jornada inaugural, obteniendo así su única victoria en patio ajeno. Registra un par de empates y la misma cantidad de traspiés en gira.

Muy pocos son los jugadores que han vestido ambas playeras, sobresaliendo Walter Gael Sandoval, Luis Ángel “Quick” Mendoza y Cándido Ramírez.

‘ENCUENTRO MUY DIFÍCIL’

El zaguero Félix Torres espera un partido difícil ante Mazatlán, pero sabe que necesitan la victoria en el Corona.

“Va a ser un encuentro muy difícil. Sabemos lo que nos estamos jugando en casa, donde no hemos podido obtener resultados positivos, pero estamos trabajando para llegar en óptimas condiciones y sumar los tres puntos en el estadio Corona”, mencionó el ecuatoriano.

Para Torres es fundamental que Santos se vaya al receso por la fecha FIFA con una victoria.

“Es muy importante para nosotros irnos con una victoria antes del receso por la Fecha FIFA, porque es un envión anímico importante que nos va a ayudar bastante para irnos tranquilos y darnos cuenta de que estamos trabajando bien y que la victoria tenía que llegar tarde o temprano”.

En el plano individual, Torres dijo sentirse bien y que ha aprendido partido a partido.

“Me siento muy bien, más allá de que no se han dado los resultados, pero me he ido fortaleciendo, he ido aprendiendo de cada partido y de cada error que hemos cometido tanto en lo individual como en lo grupal, algo que nos enseña para seguir

aprendiendo y dar un paso más”, externó.

El ecuatoriano dijo que hoy saldrán con todo por la victoria para darle una alegría a la afición.

“No le hemos podido dar esa alegría que merece nuestra afición, la cual siempre nos está apoyando y atenta a que nosotros anotemos un gol para darles ese triunfo, pero a veces los partidos son así, nosotros no queremos perder, por lo que este fin de semana saldremos a darlo todo y a buscar los tres puntos”.

12 PUNTOS

Suman los Guerreros en el puesto 13 de la tabla, aunque tienen dos partidos menos.