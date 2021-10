Ninel Conde 'estalla' vs 'Ventaneando'

Ninel Conde está preocupada por que sus fans no crean la supuesta edad que los conductores del programa "Ventaneando" dicen que en realidad tiene.

La cantante estalló contra la emisión después de que dieran a conocer que tiene 50 años y no 45 como el "Bombón asesino" jura tener. Esto después de que celebró su cumpleaños el pasado 29 de septiembre.

Y es que en "Ventaneando" enseñaron un documento de identidad estadounidense de la artista en el que se pudo percibir que la presunta fecha de nacimiento verdadera de Ninel Conde es el 29 de septiembre de 1971, y no 1976 como ella siempre ha dicho. Esta no es la primera vez que se le acusa de mentir sobre su edad, pues en otra ocasión, la revista TV Notas publicó en 2017 que tenía 48 años y no 42 como afirmaba. Molesta y claramente incómoda, la cantante se lanzó en contra de Daniel Bisogno y Pedro Sola por la forma en la que dieron a conocer este dato sobre su edad, al grado que incluso dijo que "era basura" lo que expresaron en el programa de TV Azteca. "Cumplo 45 aunque por ahí la gente infeliz quiere a toda costa destruir y atacar dice que tengo 50. No se dejen engañar por verdades a medias, hay ciertos programas en los que tristemente lo hacen con dolo, aparentemente con una actitud destructiva o con una actitud para dañar", expresó molesta Ninel Conde a través de un video en redes sociales. Compartió el documento oficial que revelaría su verdadera edad, e incluso mencionó que presuntamente al hacer el registro en Estados Unidos se equivocaron con su año de nacimiento. "¡Tengo 45, le pese a quien le pese!".