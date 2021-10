Prevén vacunar a más de 60 mil menores

Inició el registro de vacunación contra el COVID-19 para los menores de 12 a 17 años que presentan alguna comorbilidad; en Durango se tiene una proyección de 60 mil personas que podrían entrar a este registro.

Blanca Estela Luna Gualito, directora de los Servicios de Salud en Durango, señaló que se está pidiendo a todas las asociaciones y/u organizaciones que atienden menores con problemas degenerativos, se comuniquen para ir levantando un censo.

"El registro para estos menores a la página Mivacuna.gob.mx ya inicio, pero nosotros queremos levantar el censo para saber más o menos cuántos se tendrán que vacunar en el estado y tenemos una proyección de personas de 12 a 17 años con alguna comorbilidad de aproximadamente 60 mil", dijo.

Pero aclaró que es solo una proyección, al final la lista podría ser mayor o menor, pero arrancan basándose en este número.

"Nos estamos adelantando un poco, la inscripción arranca hoy, pero queremos tener un censo para saber cuántos se van a vacunar", señaló la directora de los Servicios de Salud.

Dejó en claro que en el caso de la vacunación de menores de edad no se instalará módulo en la Fenadu como el resto de los adultos, la de estos jóvenes y adolescentes será en un hospital para tener a la mano todos los servicios de emergencia.

La vacuna que se les aplicará a los menores será la Pfizer porque es la autorizada por la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) en México.

Sin embargo Luna Galito informó que todavía no se sabe cuándo podría arrancar la vacunación de este grupo de edad con comorbilidades, estarán a la espera de la fecha que indique la federación que bien podría ser ya en noviembre.

23 MENORES AMPARADOS HAN SIDO VACUNADOS

El secretario de salud de Durango, Sergio Gonzáles Romero, informó que ya se han vacunado un total de 23 menores de 12 a 17 años que fueron amparados.

Expresó que hasta ahora se tienen 110 menores amparados para ser vacunados contra el COVID-19 y de ellos 23 ya fueron inmunizados, pero continuarán con este proceso.

Explicó que si no se han vacunado a más menores es por el protocolo que se debe de hacer debido a que los amparos son revisados por Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) se suben a una plataforma federal y solo cuando a nivel nacional se indica que se puede proceder, entonces se puede vacunar a quien cumplió con el protocolo.

Por ello aclaró que en el caso de dos menores de Gómez Palacio amparadas que no se han vacunado es porque no se ha dado la autorización federal, "no tiene nada que ver con asuntos políticos o cualquier otra cosa, para nada, eso no se está aplicando en la vacunación contra el COVID", aseguró.

De los 23 amparados ya vacunados, mencionó que son en números muy parejos tanto de niñas y niños y el grupo de edades fluctúa entre los 12 y 17 años.

"Vamos a continuar vacunando a los amparados, solo que se nos autorice y se nos indique que se han cumplido con el protocolo federal", comentó.

Por lo pronto, el Secretario de Salud dejó en claro que la vacuna que se está aplicando es la Pfizer porque es la autorizada por las autoridades federales y la vacunación se ha aplicado en el centro militar del 5 de Mayo.

El secretario de salud de Durango, Sergio Gonzáles Romero, informó que ya se han vacunado un total de 23 menores de 12 a 17 años que fueron amparados.