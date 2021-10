Valera, motivada por logros con Guerreras

a zaguera central de las Guerreras, Marcela Valera llegó al primer centenar de partidos en la Liga MX Femenil, lo cual representó un logro muy importante en lo personal.

"Para mí, que no pensé en llegar al futbol profesional, representa un orgullo y una emoción muy grande, porque es una meta que no me había planteado, pero cuando me vi jugando mi partido número 100, me dieron ganas de ir por otros 100 más" indicó la defensora de 34 años de edad.

Oriunda de la Perla Tapatía, la central verdiblanca aseguró que, el cumplir esta marca vistiendo la playera de las Guerreras, le produce una emoción muy grande.

"Estoy muy contenta y muy a gusto aquí en Santos; emocionada por haber cumplido estos 100 partidos en la Liga MX Femenil y a su vez porque lo hice vistiendo esta playera".

Indicó que primeramente lo hizo por ella, debido a que es algo para lo que siempre trabajó, sin olvidar a la familia que siempre la ha apoyado.

"También a Dios que me da la oportunidad de seguir jugando y la salud necesaria para seguir a este nivel tan competitivo" destacó.

Resaltó el hecho de ser una de las futbolistas de hierro en el presente Torneo Apertura 2021 del circuito rosa.

"Nos están dando esa responsabilidad de ser parte de la columna vertebral del equipo. Tenemos que seguir así, contagiando a las compañeras", recordando que en su siguiente batalla, enfrentarán a las Bravas de Ciudad Juárez el próximo lunes por la noche.