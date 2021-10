Mujer comparte su felicidad como emprendedora haciendo lo que le gusta

Para las nuevas generaciones, el camino académico no es la única opción para triunfar en la vida. Paulina, por ejemplo, decidió explotar su facilidad y talento en el dibujo, en un universo diferente, el de la repostería.

La creación de galletas temáticas se ha convertido en su manera de vivir y el esfuerzo que pone en la elaboración de cada una únicamente se puede comparar con la gran pasión que tiene por su labor.

"Siempre me ha gustado la repostería, entonces decidí empezar a aprender viendo videos en youtube. También hice un diplomado pero ese fue de pasteles, en las galletas lo he aprendido de manera autodidacta. Afortunadamente hacer postres siempre de me ha dado con facilidad, lo mismo que el dibujo, por eso decidí combinar estas dos habilidades para crear mi negocio". Hay decoraciones para toda ocasión, desde las fiestas de Halloween y Navideñas, hasta temáticas específicas de cualquier personaje. También se pueden personalizar para ofrecerlos como recuerdos en bautizos, bodas y demás festejos.

Para Anabel Gómez, madre de Paulina, el emprendimiento de su hija es motivo de orgullo, aunque aceptó que vivir un momento de adaptación no fue sencillo.