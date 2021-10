Billie Eilish interpretará a ‘Sally’ en El extraño mundo de Jack de Danny Elfman

El evento musical, que se lleva a cabo cada año en el Hollywood Bowl como parte de los festejos de Halloween, regresa tras haber tenido una pausa de tres años, incluida la cancelación de 2020 por la pandemia.

Ahora el concierto se realizará por primera vez en el Banc of California de Los Ángeles y se confirmó que Billie Eilish aparecerá para cantar “Sally’s Song”, cabe recordar que la voz de este personaje fue interpretada por la leyenda de la comedia Catherine O’ Hara en la película.

Otros invitados para este evento, programado para el 29 y 31 de octubre, incluyen a “Weird Al” Yankovic como “Lock” y Ken Page como “Oogie Boogie”, el papel que él originó y Danny Elfman le dará voz a “Jack Skellington”.

“¡Estoy absolutamente emocionado de que Billie se una al equipo de pesadilla!”, dijo Elfman en un comunicado. “¡Esto será un verdadero placer!”

