¿Cynthia Rodríguez está esperando un hijo de Carlos Rivera?

Cynthia Rodríguez no pudo evitar ser cuestionada en el programa Venga la Alegría sobre si está esperando un bebé de su pareja, el cantante Carlos Rivera.

La presentadora coahuilense, desató las dudas luego de que en una fotografía reciente y durante la transmisión del matutino, apareciera cubriéndose el vientre, además de que según una usuaria en redes sociales, su rostro luce diferente.

“Te ves muy rara de tu cara, ¿será que ya estás embarazada? Eso no se puede ocultar”, leyó su compañero Capi Pérez en vivo.

¡@SoyMargaritaVLA nos presenta los comentarios que nuestros conductores no han respondido en sus redes sociales! #DuetosQuieroCantar pic.twitter.com/7Q6sloA5cq — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 29, 2021

Ante esto Rodríguez decidió explicar la razón por la que se cubría.

“Llevo dos horas aguantándome las ganas de hacer pipi. No sé como hay gente que con ver la cara adivina si estás embarazada o no. Quiero que me digan, ¿creen que estoy embarazada? (dijo mostrándole su rostro y su vientre plano)”.

Con esto, descartó que se trate de un embarazo la razón por la que se cubre.