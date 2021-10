Ejidatarios del Módulo 03 San Jacinto-Jerusalem de Lerdo marchan contra Conagua y diputada

Este viernes, protestaron en una marcha ejidatarios del Módulo 03 San Jacinto-Jerusalem de Lerdo, demandando que la Comisión Nacional del Agua no ha atendido sus peticiones para que avance el proyecto de Agua Saludable para La Laguna. También se quejaron de declaraciones hechas por la diputada federal, Maribel Aguilera.

Los campesinos, cerca de 300, fueron acompañados por los representantes de la Mesa Directiva del Módulo.

En esta semana llegaron 5 tubos de 12 metros por 1.6 de diámetro en la zona de San Jacinto.

El Módulo de Riego tiene 14 ejidos y un sector y 1,523 usuarios, de los cuales una comisión de ellos realizó una marcha este viernes del Parque Victoria hacia la Presidencia Municipal de Lerdo.

Dijeron que no ha habido todavía un acuerdo con la Conagua.

La razón es que no les han autorizado los 18 millones de metros cúbicos que piden de estiaje (más otros 2 millones que dicen que les quitaron) y piden también 450 millones de pesos en tecnificación adicionalmente el cambio de punto de extracción que es la zona de la represa del canal Sapioriz-La Loma y quieren que lo cambien aguas abajo de la represa La Goma.

Los ejidatarios dijeron que el próximo lunes a las 11 de la mañana, se van a reunir en el módulo de riego para tomar una determinación en cuanto a ir a parar la obra, si es que comienzan a trabajar en la zona por parte de la Conagua.

Dijeron que quieren que les quede claro que no quieren que empiecen a trabajar sin antes llegar a acuerdos con ellos, "si no les vamos a echar la gente encima y la tubería que la recojan hasta en tanto no se da el banderazo, hasta en tanto tengamos acuerdos", amenazaron.

Dijeron que esperan para el lunes ya tener una respuesta en cuanto al Gobierno Federal respecto a las peticiones.

Si para el miércoles, dijeron, no hay una respuesta, realizarán una marcha a la Ciudad de México varios camiones.

También indicaron que no han tenido ningún diálogo con la diputada federal de Morena, Maribel Aguilera, como para que esté realizando posicionamientos sin conocer la problemática.

"Ella no sabe y habla, entonces que se tape la trompa, el hocico hasta que nos conozca por medio de una mesa de diálogo y la estamos exhortando a que venga y dé la cara", dijo Margarito Favela, tesorero del Módulo de Riego, quien acompañó al presidente, Benjamín Mijares, en el posicionamiento que dieron frente a la Presidencia.

Ejidatarios del Módulo de riego 03 de #Lerdo marcharon del Parque Victoria a la Presidencia Municipal para pedir se escuchen sus inquietudes sobre el proyecto de Agua Saludable para La Laguna. Denuncian falta de apertura por parte de @conagua_mx pic.twitter.com/xlQmsLMh9x — El Siglo de Torreón (@torreon) October 1, 2021