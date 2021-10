Así es la lujosa mansión en Miami de Inés Gómez Mont y que antes fue de la cantante Cher

Los lujos de la pareja formada por Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gomez Mont -buscados por la Fiscalía General de la República (FGR)- incluyen propiedades en lugares icónicos de Estados Unidos y un toque de celebridad.

El abogado y la presentadora de televisión han dado de qué hablar por su vida de lujos que incluye bienes raíces: una mansión -sí, es la palabra que mejor la define por lo suntuosa que es- en Miami Beach y un departamento en el corazón de la ciudad de Nueva York.

El departamento de Nueva York está en Manhattan en el 40 West de la calle 55th. El dueño del departamento es el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, de acuerdo con un documento del Departamento de Finanzas de la Oficina del Registro de la Ciudad de Nueva York.

El documento está fechado en septiembre de 2019 y hace referencia a un adeudo de 15 mil dólares por parte del también empresario Álvarez Puga.

Los adeudos iniciaron desde hace unos 12 años, pues de acuerdo con el documento, la falta de pagos de estos requerimientos comenzó desde 2009 y los más recientes corresponden a 2021.

El valor de mercado de este departamento, de acuerdo con el documento, es de 268 mil 341 dólares (unos 5.5 millones de pesos).

Pero el valor comercial de un departamento en el mismo condominio, el 7D, es mucho mayor: un millón 700 mil dólares (unos 35.7 millones de pesos aproximadamente).

El departamento vecino al de Álvarez Puga tiene dos recámaras, dos baños, grandes armarios, chimenea, cocina amplia, todo en unos mil 70 pies cuadrados o 100 metros cuadrados aproximadamente.

El arquitecto que construyó el edificio es Rosario Candela, un italoamericano que en los años 20 del siglo pasado realizó una serie de edificios en Nueva York, que ahora son icónicos y buscados por ricos y famosos. Por ejemplo, en edificios diseñados por Candela han vivido personalidades como John D. Rockefeller y Jackie Onasis, según el sitio del Museum of the City of New York.

El departamento está ubicado en un lugar céntrico y exclusivo de Manhattan: está a unos pasos de la Quinta Avenida, de Central Park, el Rockefeller Center, el Museo de Arte Moderno, el Carniguie Hall, tiendas, teatros y restaurantes exclusivos.

La Mansión en Miami que fue Cher

La pareja Álvarez Puga-Gómez Mont saben lo que es vivir como la famosa cantante y actriz estadounidense Cher.

Una de las propiedades millonarias que perteneció al matrimonio fue también hogar de Cher. Se trata de una mansión ubicada en una exclusiva zona de Miami Beach.

La residencia mide 11 mil 460 pies cuadrados o 1 mil 064 metros cuadrados, está ubicada en La Gorce Circle número 64 en La Gorce Island, una pequeña isla que pertenece a Miami y donde se ubican propiedades de lujo.

La mansión perteneció a Cher en los años 90 y la pareja Álvarez Puga-Gómez Mont fueron propietarios de la lujosa residencia entre 2017 y diciembre de 2020.

La compra fue por unos 15.5 millones de dólares y el mecanismo para realizarla involucró una trama que incluyó algunas empresas relacionadas con el abogado Álvarez Puga.

Primero, la mansión fue adquirida en diciembre de 2017 por una empresa llamada 64 La Gorce LLC de la que Jonathan Chogui era administrador, según el sitio corporationwiki.com. Chogui era también parte de la razón social Vap Jade Corp, una de la que Álvarez Puga era presidente y director.

La residencia fue vendida por Lagorce 64 LLC el siete de diciembre de 2020 por 17 millones de dólares, de acuerdo con los registros. Del nuevo dueño no aparece la identidad.

Se trata de una casa construida en 1953 y que fue ampliada en diferentes momentos, pero en los años 90 es cuando alcanzó su esplendor como mansión.

La residencia se compone de tres plantas, seis habitaciones, seis baños, alberca, amplios jardines, estacionamiento y fuentes.

Los delitos por los que se giró una orden de aprehensión contra la pareja son peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La conductora de televisión, Inés Gómez Mont, aseguró que las acusaciones en su contra por supuestamente haber recibido 3 mil millones de pesos por dos contratos públicos son totalmente falsas, ya que jamás ha tenido esa suma de dinero.

"Sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista", afirmó Gómez Mont.

Se desconoce el paradero de ambos.