Ciclista termina lesionado tras accidente en Torreón

Joven ciclista que se atravesó al paso de un automóvil sobre el bulevar Independencia y calzada Colón, resultó lesionado al amanecer de este jueves.

El accidente se reportó a las 7:00 horas en el citado crucero, donde figura como responsable del percance, Juan Pablo, de 18 años de edad, quien manejaba una bicicleta Goray Crusier. El otro vehículo involucrado en el accidente, es el automóvil Ford Fusion, modelo 2007, color negro, el cual era conducido por Sixto, de 33 años de edad.

De acuerdo a lo mencionado por ambos conductores y el croquis del perito de Accidentes, al momento del percance vial, el automóvil circulaba por el bulevar Independencia, con dirección de oriente a poniente.

Pasando la calzada Colón, al automovilista se le atravesó el ciclista, que no traía luces e intentaba cruzar el bulevar con dirección de norte a sur, pero con su semáforo en rojo.

El automovilista no pudo evitar impactar al ciclista, que le apareció de repente y no lo había visto debido a que no traía luces ni reflejantes.