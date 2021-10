Alcalde de Lerdo encabeza inicio de campaña de reforestación

Javier

Hoy, 6:57 am

publicado por: Javier Cortez

Están bien estas acciones de reforestación pero en cuestión de sancionar a empresas contaminantes el director de medio ambiente no a hecho nada materiales reutilizables contamina el medio ambiente con los malos olores a animal muerto acá en la colonia san Fernando ya se han hecho muchas quejas y no hay multas ni sanciones donde está la ley a declarado el director que está buscando la causa de esos malos olores y no a encontrado nada hasta burlesco es el individuo si ya tiene conocimiento y sabe dónde está la empresa ojalá ya allá un cambio en otra administración y si actúen

