Víctor, el pequeño que no se rinde

Platicar con Víctor Alfredo, de seis años de edad, es un deleite. Es un niño vivaracho, amante de los Power Rangers y fiel seguidor de la serie de televisión "Doctor Milagro" que gira en torno a Ali Vefa, un médico cirujano con trastorno del espectro autista que "nunca se rinde". Lo admira tanto que de grande quiere ser médico para curar tumores y para comprarle una casa a su madre Zulema.

Durante los primeros meses de este año, Víctor enfermó y en abril fue diagnosticado con neuroblastoma en etapa IV, uno de los tipos de cáncer más comunes entre niños, niñas y adolescentes.

Desde entonces, el pequeño se convirtió en un auténtico héroe y en un ejemplo de lucha para ganar la batalla al cáncer. Su valentía mantiene a Zulema con la esperanza intacta y con el ánimo para disfrutar cada segundo de vida.

"Él es mi motor, es mi fuerza, si él está fuerte, yo estoy fuerte, él no se rinde. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí?, los milagros existen", dijo Zulema entre lágrimas.

Desde su diagnóstico, Victor ha sido atendido en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón. Su caso quedó en manos del doctor con especialidad en Oncología Pediátrica, Enrique López Facio.

Zulema no duda en decir que es un médico fuera de serie. Es muy humano y de un gran corazón. "No solamente es un doctor, es una persona que se pone en el lugar de uno, él me dice que agotará todos los recursos que pueda para que mi niño salga adelante".

El pasado lunes y justo cuando iban por el sexto ciclo de quimioterapia de Víctor, a la familia le dijeron que el niño se había quedado sin seguridad social pues su padre biológico fue dado de baja en la empresa en la que trabajaba.

A Zulema le cayó como un balde de agua fría y sentía que el mundo se le venía encima. "¿A dónde voy?, ¿Qué voy a hacer?, no me lo van a atender", fue lo primero que pensó la joven madre. Enseguida le comentó la situación al doctor y este le dijo: "¡Cálmese!, vamos a ver qué podemos hacer".

LOS RECIBEN EN CASA FELIZ

Ante la premura de que Victor no interrumpiera su tratamiento médico, lo que hizo el médico fue contactar a la Casa Feliz de Torreón, que se ha convertido en la esperanza de niños y niñas que viven con cáncer, especialmente de quienes provienen de familias de bajos recursos.

De inmediato fueron recibidos por Cecilia Marroquín de Murra, la presidenta del Consejo de Administración. "Nos recibió con los brazos abiertos, me dijo que no me preocupara, que me iban a ayudar incondicionalmente, que me iban apoyar".

Y así fue. Sin ningún costo se logró administrar vincristina a Víctor. Se trata de un medicamento administrado por vía intravenosa para tratar el cáncer. El procedimiento se hizo en el Hospital General de esta ciudad y fue posible gracias a los esfuerzos conjuntos de Grupo Encendamos una Luz, A.C., del médico oncólogo y del resto del personal de salud que recibieron al niño con cariño. También estuvo pendiente y disponible el Hospital Infantil Universitario.

Zulema tiene otros dos hijos, Alfonso y Nicole quienes se quedaron al cuidado de su familia en el municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila.

Actualmente, la joven madre y su pequeño Victor se hospedan en la Casa Feliz. Se les apoya moralmente, se les brindan alimentos y todo lo necesario para que su estancia sea cómoda y agradable.

"Victor aquí está cómodo. La Casa Feliz es como un castillo, a él le gusta estar aquí y lo aman. Lo mágico de esto es que la señora Cecy no me conocía, no conocía a mi hijo, y ella lo dio todo por nosotros, esto es una bendición".

Afortunadamente, Victor Alfredo ya cuenta de nuevo con Seguro Social lo que representa una mayor tranquilidad para su madre y el resto de su familia.

Casa Feliz

Una luz en el camino.

*Casa Feliz brinda atención integral a niños, niñas y jóvenes con cáncer, lupus, purpura, trasplante de riñón, médula ósea y enfermedades congénitas.

*Las instalaciones de la asociación civil están ubicadas en calle Duraznos número 245 en la colonia Torreón Jardín.

*En este espacio, atienden la parte afectiva de los menores, se apoya moralmente a sus familias, se les brinda hospedaje y se ofrecen ayudas esporádicas consistentes en despensas, sillas de ruedas, pago de seguros y pasajes, entre otros.