Regidora de Lerdo denuncia ser víctima de acoso político

La regidora de Morena y presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Gloria Torres Bautista, dijo estar sentida con las autoridades municipales por la manera en la que fue tratada en un evento organizado por el Municipio. Dijo que es víctima de acoso y violencia política.

Ayer hizo público su reclamo al alcalde Homero Martínez Cabrera y pidió al secretario del Ayuntamiento, José Dimas López, que le permitieran en la sesión hablar pues tenía varias cosas qué decir. Preguntó primero por el seguimiento de varios temas, posteriormente, dijo, quería denunciar "acoso político".

"Denunciar el acoso político del que he sido objeto, primero por el director de Educación, que nos trató como si fuéramos unos niños de que: 'no se siente ahí porque ahí va a sentarse fulanito', y eso a cualquiera le molesta porque somos regidores y sí me molesta que me ningunee, por eso deben de poner los nombres de quienes se van a sentar ahí para evitar ese tipo de eventos bochornosos", dijo la regidora, quien específicamente se refirió a un evento en Villa La Loma, de donde ella es originaria.

Explicó que ella en ese evento quería dirigir unas palabras sobre el tema que les ocupaba y es que el alcalde, Homero Martínez Cabrera, presidió el acto conmemorativo del 108 aniversario de la formación de La División del Norte, frente a la ex Hacienda La Loma, realizando una Guardia de Honor y colocación de ofrenda floral frente al busto del General Francisco Villa pero la regidora quería hacer uso de la palabra. No se la dieron. "Yo nada más quería decir que estaba muy orgullosa de ahí de La Loma: Porque yo soy originaria de ahí, por eso yo quería hablar, no quería usar micrófono para otra cosa", dijo la regidora.

La morenista insistió en el tema asegurando que el alcalde le ha dicho que ella no tiene educación. "El meollo del asunto es que les molesta mi forma de pensar y de hablar. Ya sé que el alcalde me va a decir -porque a usted le parece y me ha dicho que no tengo educación- y yo creo que es mala su concepción de ese término porque tener educación no es agacharse y ser aduladora con las personas cuando no se lo merecen. Tener educación es la que nos dejaron nuestros padres... Como la honestidad, no robar, no mentir y luchar por nuestros derechos cuando han sido vulnerados. Por último quiero recordar que siguen mal los servicios públicos y sí hay muchos lugares donde falta iluminación", dijo la regidora.

Por su parte, el alcalde dio respuesta a las intervenciones de otros integrantes de Cabildo, incluyendo a los de Morena y del PAN, pero no hizo ningún comentario con respecto de este último señalamiento de la regidora Torres Bautista. Posteriormente ella declaró a El Siglo de Torreón que el alcalde estaba actuando a manera de revancha con ella e insistió en que ella sufría de acoso y violencia política.

Por definición, el acoso político es un acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas mientras que la violencia política de género como las acciones, conductas y agresiones que causen daño físico, psicológico o sexual que tengan como propósito reducir, suspender, impedir o restringir el ejercicio de las funciones de su cargo a una mujer política, o inducirla, en contra de su voluntad, a actuar de una manera particular, o dejar de hacerlo, en relación con su mandato político.