Alarma consumo de cristal en región

Alarma el consumo de cristal en La Laguna de Coahuila, pues de enero a agosto de este año el 63.37 % del total de pacientes atendidos en el Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Torreón refirieron utilizar esta droga, siendo el grupo de edad más afectado el de 18 a 25 años.

Son 404 personas las que actualmente reciben atención integral en el CIJ por el consumo de diferentes sustancias, de las cuales 256 ya tuvieron contacto con el cristal, una forma de la droga estimulante metanfetamina que cada vez se hace más visible ante las consecuencias que provoca la adicción como sobredosis.

También genera rompimiento de las relaciones familiares, trastornos mentales, relaciones sexuales de alto riesgo, delirios paranoicos que conducen a comportamientos agresivos repentinos y psicosis, que da lugar a pensamientos homicidas o suicidas.

De los 404 pacientes, el 57.92 % (234) son personas solteras, el 69.31 % son hombres (280) y en el rubro de Ocupación, un 27.48 % en la clasificación de Trabajo inestable.

En la actualidad, el cristal es la segunda droga ilegal de mayor consumo, según datos del CIJ. El primer lugar lo ocupa la marihuana, con 74.5 % de pacientes que manifestaron su consumo. Esto equivale a 301 personas.

CONSUMO AUMENTÓ 34 VECES MÁS

Desde 2015, el director del centro, Rafael Mora Garza, alertó sobre la evolución en términos de consumo del cristal. En ese año, el registro era de apenas 1.8 % del total de pacientes que manifestaron el uso de esta droga.

En 2016 brincó a 17 %; en 2017 se registró un 24 %; en 2018 el reporte fue del 32 %; mientras que 2019 cerró con un 48 %; y 2020 siguió la tendencia al alza, con un 55 %. Esto significa que en los últimos seis años y ocho meses el consumo en la región se incrementó 34 veces más.

El cristal es relativamente barato, de fácil acceso y su consumo es un problema de salud pública. A nivel nacional, los Centros de Integración Juvenil señalan que estos dos factores contribuyen al aumento reciente de preocupación respecto al potencial que tiene para que se incremente su uso entre algunos grupos de adolescentes y jóvenes.

El consumo de cristal aumenta la actividad de ciertos neurotransmisores (dopamina, noradrenalina y serotonina) en el cerebro. Según la explicación de los CIJ, las personas que lo consumen con regularidad a menudo crean una tolerancia a la droga, lo que significa que progresivamente requieren mayores cantidades para sentir sus efectos.

"A pesar del año atípico con la pandemia, desafortunadamente el incremento del consumo de cristal ha seguido con la misma tendencia con la que viene de hace unos años", expresó Mora Garza.

Dijo que el cristal se ha extendido en diversos puntos de La Laguna y agregó que en la actualidad y con motivo de la pandemia por el COVID-19 ha sido complicada la detección de casos de jóvenes usuarios de este tipo de droga.

DETECCIÓN DE CASOS

Antes de la emergencia sanitaria, el CIJ trabajaba de la mano con las escuelas y los docentes para la detección temprana de factores de riesgo y casos de consumo para su derivación y atención oportuna.

"Tenemos una situación complicada para recibir a pacientes jóvenes debido a que ha sido más de un año y medio sin clases presenciales. Sabemos que los docentes son el elemento más importante que habíamos tenido para detectar casos y referirlos para que reciban ayuda. No es que no haya casos (ahorita), es que no se están detectando. Yo haría un llamado a los padres y madres de familia para que sean ellos mismos quienes puedan tener la posibilidad de detectar cualquier señal en sus hijos", afirmó.

Mora Garza aclaró que el consumo del cristal es un fenómeno que no es exclusivo de La Laguna, pues se ha diseminado a lo largo y ancho del país.

"Tenemos que unir esfuerzos todos, sociedad, los diferentes niveles de Gobierno, las asociaciones, los padres y madres de familia, todos debemos de estar en el mismo canal. Hace falta hacer un alto y ver en qué estamos fallando, qué estamos haciendo mal y entre todos impulsar una estrategia que ayude. A veces se piensa que tiene que ver todo con dinero y no es así, sí se requiere que los Gobiernos dediquen un presupuesto a la tarea de la prevención, pero también se necesita voluntad, conocer bien la problemática y definir estrategias para ir todos en un mismo sentido", concluyó.