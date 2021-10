Papá de Britney Spears será investigado por posible 'corrupción' durante tutela

Britney Spears y sus miles de seguidores alrededor del mundo celebraron el día de ayer miércoles la destitución del padre de la cantante como su tutor legal después de 13 años de controlar sus finanzas y su vida.

Y es que tras una sesión de más de tres horas que se llevó a cabo en la Corte Superior de Los Ángeles, la jueza Brenda Penny accedió, por primera vez, a todas y cada una de las peticiones de Britney después de años suplicando en privado.

La magistrada calificó de "tóxico" el control del padre, Jamie Spears, sobre su hija y ordenó la suspensión con efecto inmediato.

"Creo que la suspensión de Jamie Spears como tutor es lo mejor para los intereses de la tutelada", aseguró ante la escucha atenta de decenas de periodistas en el interior de la sala y casi medio millar de personas en la puerta de los juzgados.

"Es un buen día para la Justicia", afirmó el abogado de la cantante, Mathew Rosengart, a la salida del juzgado.

Será el 12 de noviembre cuando la Corte Superior de Los Ángeles ponga punto final a la custodia de Jamie Spears sobre su hija.

Fue el mismo padre de la intérprete de "Oops!...I Did It Again" quien renunció a la tutela después de que el movimiento #FreeBritney cobrara gran relevancia, pues anteriormente había defendido fervientemente la custodia a la que accedió en 2008 tras una etapa marcada por el comportamiento errático de Britney, quien perdió la custodia de sus hijos y encadenó crisis mentales.

EL ESCÁNDALO DETRÁS DE LA TUTELA DE BRITNEY

Jamie Spears será investigado por el escándalo que gira en torno a la tutela, ya que no sólo Britney ha denunciado el comportamiento abusivo que este ejerció sobre ella durante 13 años, sino que además, investigaciones han sacado a la luz otros aspectos "oscuros" dentro del caso.

Un ejemplo de ello es el nuevo documental de Netflix, "Britney vs Spears", que asegura que Jamie autorizó que a su hija le fueran administrados diferentes tipos de drogas mientras trabajaba en "The X Factor" en 2012.

Según una evaluación médica realizada bajo su tutela, trabajar en el reality provocó una "presión indebida" en Spears. Por lo que se le administraron a Britney drogas para ayudarla en sus funciones para días laborables y de descanso.

"Hay diferentes dosis en 'días no laborables' y días laborables '", denuncia en el documental Jenny Eliscu, una de las directoras de la producción.

"Jamie y el equipo valoraban los beneficios de los estimulantes para el desempeño de Britney. Este había sido el caso de sus giras y de su participación en 'The X Factor', se señala.

Aunque no se especifica el tipo de medicamento que se le administró a la cantante durante esos días. A principios de este año, durante su explosivo juicio judicial el pasado 23 de junio, Britney Spears reveló que se vio obligada a tomar litio (comúnmente utilizado para tratar el trastorno bipolar) en contra de su voluntad.

"Es una droga fuerte. Puedes sufrir una discapacidad mental si la tomas por más de 5 meses", le dijo a la jueza en ese momento. "Me sentí borracha, ni siquiera podía tener una conversación con mi mamá o mi papá sobre nada", reclamó Britney.

Por si fuera poco, el diario The New York Times añadió "más leña al fuego" tras publicar recientemente un reportaje con declaraciones de personajes que han trabajado para Britney durante su tutela.

Entre los testimonios más espinosos, un exempleado de seguridad afirmó que el progenitor mandó colocar micrófonos en la casa de Britney e interceptar todas las llamadas y mensajes, incluso las comunicaciones con su abogado e hijos.

Se desconoce si la corte de California conocía estas prácticas, que en caso de haberse hecho sin autorización de los tribunales pondría contra las cuerdas a su padre.

"Creo que si las autoridades investigan, podrían encontrar motivos para presentar cargos", dijo Rosengart, el abogado de Britney sobre su padre.

El abogado lleva un tiempo investigando algunas cuentas de Britney y ha asegurado que tiene pruebas de mala conducta y posible "corrupción", aunque dejó claro que una vez finalice la tutela legal será competencia de los fiscales llevar a Jamie ante la Justicia.

"Britney Spears ha sido abusada por este hombre durante la última década y desde su infancia", añadió.