Renée Zellweger, Lindsay Lohan y más famosas que las cirugías las dejaron irreconocibles

Aunque a la fecha Ricky Martin no ha hablado acerca del aparente cambio físico que tiene en su rostro, lo cierto es que los memes no se han hecho esperar.

Sea como fuere, el artista boricua no es el único que aparentemente se ha sometido a cirugías o procedimientos estéticos que muchos fans dicen no necesitaba.

A continuación una pequeña lista de aquellas celebridades que a su paso por las alfombras rojas o pasarelas han dejado al mundo boquiabierto con sus casi irreconocibles rostros que los alejan de aquellas imágenes con las que el público las conoció en sus inicios.

Demi Moore

En enero de 2021, la actriz nombrada a finales de los 90 un sex symbol, sorprendió al mundo entero luego de su participación como modelo en la pasarela de la nueva colección de la firma Fendi.

Moore fue noticia y no por desfilar, sino por el rostro visiblemente distinto que mostraba, en donde parecía ser otra.

Con unos pómulos más marcados y unos labios ligeramente caídos, muchos no reconocieron de primer momento a la actriz a su paso por la pasarela.

Renée Zellweger

En 2016, durante un evento organizado por Elle Woman, la actriz estadounidense despertó la sorpresa de los presentes al mostrar una imagen distinta, su rostro parecía otro, era casi irreconocible.

Meses más tarde, cuando la actriz desfiló por la alfombra en el estreno de "Bridget Jones's Baby", lucía un rostro más parecido al que la gente recordaba. Diversos especialistas apuntaron que quizá lo que se había hecho la actriz era procedimientos a base de ácido hialurónico y rellenos de colágeno, aunque la actriz nunca lo confirmó.

Courteney Cox

Millones de fans de "Friends" se enamoraron de la bella Mónica, pero fue en hace unos meses, durante el capítulo especial que HBO Max preparó sobre el programa que la hizo popular, que Cox mostró un nuevo rostro. No era la primera vez que a la actriz se le veía con alguna cirugía.

A lo largo de los años, Courteney comenzó a inyectarse rellenos faciales con la intención de apariencia las arrugas, añadir más volumen y evitar la flacidez de su piel.

Sin embargo, un día se dio cuenta de que ese no era el camino. "Traté de adelantarme al paso del tiempo de una manera que no tenía nada que ver con el mantenimiento. No me di cuenta hasta que un día di un paso atrás y pensé, ‘madre mía, no parezco yo'", sostuvo entrevista con New Beauty.

La actriz aceptó públicamente las intervenciones quirúrgicas faciales y confesó sentirse arrepentida, ya que ella misma asegura que no se siente ella misma y que ahora se ve diferente.

Lil Kim

La mítica rapera siempre sorprendió con su apariencia extravagante y vistosos vestuarios, pero en 2016, la cantante apareció en un evento benéfico liderado por Rihanna, el Diamond Ball, que va en ayuda de la Fundación Clara Lionel y se llevó a cabo en Nueva York. Ahí Kim lució irreconocible, su apariencia llamaba tanto la atención al parecer otra.

Lil hoy tiene 46 años y no sólo ha cambiado por completo sus facciones producto de evidentes cirugías, sino que hasta se ha aclarado el tono de piel. Si bien en los últimos años habían llamado la atención sus numerosas intervenciones estéticas, por estos días ha terminado de asombrar a todos al publicar en Instagram su nueva imagen, más blanca.

Lindsay Lohan

La actriz constantemente está en el ojo del huracán y una de las razones de más peso es por su apariencia física. A lo largo de su carrera, la pelirroja se ha sometido a numerosas cirugías que han hecho que su rostro luzca muy diferente a como se le conocía.

Lindsay Lohan se inyectó líquido en los pómulos y retocó su nariz. La gran cantidad de retoques que esta actriz se hizo, sobre todo en su rostro, ha hecho que se le considere a la actriz una adicta a las cirugías.

Megan Fox

La actriz es considerada uno de los rostros más bellos de Hollywood y una de las mujeres más guapas del mundo, sin embargo, en recientes fotografías luce una cara totalmente distinta a lo que estábamos acostumbrados a ver de ella.

Con el tiempo se empezó a especular sobre algunos cambios en su rostro y su cuerpo, que dieron la idea de que Megan estaría realizándose alguna cirugía estética. En una entrevista para Variety, confesó que siempre tuvo problemas con el acné y las cicatrices.

Dichos cambios partieron el 2007, cuando se notó que su nariz estaba más delgada y tenía la punta está más refinada, después de tenerla más ancha y con una pequeña protuberancia.

Sobre sus labios también se especuló que se habría realizado inyecciones, pero lo negó en una entrevista con la revista Allure, sin embargo, en cámara se ve un engrosamiento de ellos.

Meg Ryan

Uno de los rostros más dulces de Hollywood ha cambiado dramáticamente en los últimos años debido al exceso de operaciones quirúrgicas. Botox, pómulos, labios y más operaciones que han hecho que Meg Ryan parezca una persona diferente.

En 2003 rodó "En carne viva" y ahí ya comenzó a verse su nueva imagen, y su carrera resultó gravemente afectada. Desde hace seis años no ha rodado ningún largometraje como protagonista. Ryan, a juicio de los profesionales, no solo ha pasado por el quirófano, también se ha inyectado bótox.