Shakira cuenta que fue atacada por jabalíes en un parque de Barcelona

La cantante colombiana Shakira contó en redes sociales que fue protagonista de un ataque de jabalíes, y es que en Barcelona, en donde radica la interprete de "Chantaje", hay un avistamiento importante de este mamífero en parques y principales calles, incluso el Ayuntamiento de la ciudad ya ha colocado trampas para poder capturarlos.

Fue a través de sus "stories" en Instagram que Shakira contó a sus seguidores que mostró el resultado del ataque de dos jabalíes mientras caminaba en un parque en Barcelona.

"Miren como me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque. Me han reventado todo. Se iban llevando mi bolso para el parque con mi teléfono", contó a sus fans.

En el video se puede ver como el bolso de la marca Off-White se ve sucio y desgarrado por el enfrentamiento que tuvo la cantante, quien incluso le dijo a su hijo Milán que contará la verdad sobre como se enfrentó a los animales.