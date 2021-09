Shohei Ohtani ya no lanzará en esta temporada

El fenomenal lanzador/bateador Shohei Ohtani no volverá al montículo esta temporada con los Angelinos de Anaheim y se concentrará solamente en aportar con su madero en la recta final del campeonato.

"Ya no tiene nada que demostrar en el montículo", expresó el mánager Joe Maddon el miércoles. "Excedió todas las expectativas en el montículo este año". Maddon dijo que la decisión de no lanzar el domingo contra Seattle, en el último juego de la temporada, la tomaron entre ambos. Ohtani tiene marca de 9-2 con una efectividad de 3.18 como lanzador.

"No es nada complicado", dijo Maddon. "Viene de dos salidas muy buenas y no hay nada que ganar ahora. Lo mejor es que no lance".

Abridor de la Liga Americana en el Juego de Estrellas y primer corredor, como bateador designado, Ohtani ponchó a diez bateadores en cada una de sus dos últimas aperturas como lanzador.