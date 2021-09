Santos presenta su jersey rosa, el cual vestirán en octubre

El próximo sábado ante los Cañoneros del Mazatlán FC, Santos Laguna estrenará piel. Jugará de rosa ante los sinaloenses en el Estadio Corona, en el duelo correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2021.

Y es que ayer, los Guerreros presentaron la edición 2021 de Play Pink, la tradicional iniciativa del mes de octubre, que tiene como principal META, generar conciencia sobre la autoexploración y detección oportuna del cáncer de mama.

Los jugadores del primer equipo, Matheus Dória y Fernando Gorriarán, además de la capitana de las Guerreras, Cinthya Peraza, modelaron la playera.

Una de las actividades más relevantes de este proyecto que tiene el club albiverde desde hace 9 años, es el lanzamiento del jersey rosa junto a su marca deportiva, que es el aliado estratégico para construir en beneficio de la sociedad.

Cabe recordar que un monto derivado de las ventas de este jersey será donado a Mujeres Salvando Mujeres, asociación con la que se ha colaborado desde 2012, obteniendo importantes logros.

Entre los objetivos conseguidos figuran la donación de aproximadamente 400 prótesis externas, más de 4 mil mastografías, alrededor de 15 cirugías de reconstrucción y la capacitación continua de más de 3 mil 600 personas al año.

Además de utilizar el uniforme rosa ante el representativo de la Perla del Pacífico que el martes pasado se impuso 3-1 a los Bravos de Juárez, los laguneros también lo usarán el domingo 24 de octubre ante los Diablos Rojos del Toluca.

Tentativamente el martes 19 del mismo mes contra América y el sábado 30 ante Querétaro, ambos en calidad de visitante, también vestirían ese uniforme conmemorativo, a expensas del color con el que jugarán ambos equipos emplumados.

En la presentación, físicamente estuvieron Dante Elizalde, presidente ejecutivo de Santos Laguna; así como Jorge Fernández Lorda, director comercial & marketing del club; Yolanda Jaramillo, presidenta de Mujeres Salvando Mujeres AC y Dulce Yazmín, paciente de cáncer de mama.

A la distancia estuvo Laura Kalb de Irarragorri, presidenta honoraria de Ganar Sirviendo, quien señaló: "El cáncer de mama continúa siendo una de las principales causas de muerte de mujeres en México y el más frecuente a nivel mundial entre la población de más de 20 años, con más de 2,2 millones de casos en 2020".

Agregó que en Santos Laguna, han trabajado de la mano con Mujeres Salvando Mujeres, para concientizar a la población sobre el cáncer de mama y la importancia de la prevención para la detección oportuna.

"En 2012 inicia el proyecto del jersey rosa, cuyo objetivo es, además de visibilizar el tema, recaudar fondos para beneficiar a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama y realizar mastografías para la detección temprana" recordó.

Por su parte, Dante expresó: "Contentos de anunciar nuevamente una edición más de Play Pink, Para nosotros la existencia de estas acciones son vitales para el funcionamiento de esta empresa. No es solamente llevar a cabo esta concientización al exterior de la importancia que es prevenir este tipo de enfermedades, sino también podemos apoyar con un monto fijo y materializar estos apoyos".

La doctora Jaramillo dijo: "Para Mujeres Salvando Mujeres y para todas las mujeres que han recibido beneficios, la presencia de Santos Laguna es considerado nuestro ángel de la guarda, porque es una empresa que creyó en nosotros desde 2012".

Destacó que gracias a esa confianza del club albiverde y a esos recursos, se han beneficiado a muchas mujeres, que les ha costado ser visibles, ya que es una enfermedad que genera miedo e incertidumbre, al grado que las hace esconderse.

Por último, Dulce Yazmín, paciente de cáncer de mama a los 27 años de edad confesó: "Es muy triste saber que uno tiene cáncer, muy difícil cuando te dan la noticia, no sabemos a donde recurrir por apoyo, porque uno no sabe de eso, uno sabe como prevenir, pero cuando te dicen todo lo que conlleva esto, literalmente se cierra el mundo y no sabemos lo que va a pasar con nosotras".

DETALLES

La inspiración de la armadura tiene al moño rosa como principal elemento; las franjas están hechas simulando un listón. La principal inspiración es la generación de la concientización sobre la lucha contra el cáncer de mama.

Tiene tecnología dry factor, que ofrece propiedades únicas como secado rápido y transportación de la humedad al exterior, además de la Nano-Guard, que elimina bacterias causantes del mal olor y ofrece alto nivel de confort.

También tecnología MicroVent, que da transpirabilidad a través de tejidos especializados y es una prenda cien por ciento sublimada. Contiene el fan code y etiquetas de autenticidad, además de la insignia personalizada e identidad mexicana, con un 3D silicone tech para el escudo.