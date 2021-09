Representantes del Municipio de Torreón destacan acciones de ordenamiento urbano

Representantes del Municipio de Torreón destacaron diversas acciones de ordenamiento urbano al cierre de la administración municipal, en el marco de la reunión de la Octava Sesión Ordinaria del Consejo del Instituto Municipal de Planeación Municipal (Implan) de Torreón.

Fueron ediles de la administración y el propio alcalde de la ciudad, Jorge Zermeño, quienes destacaron diversas acciones de ordenamiento en el crecimiento urbano, la sustentabilidad y la imagen urbana que se han destacado en los últimos meses.

Por parte del Ayuntamiento de Torreón se señaló el refuerzo en el cumplimiento de reglamentaciones para los desarrollos urbanos y en apego a la disponibilidad de agua potable y los permisos necesarios ante las autoridades.

"Cerramos bien porque hemos atendido todas las obligaciones que tiene el Municipio en cuanto a crecimiento, ordenamiento urbano, buscamos que aquellos nuevos fraccionamientos, nuevas edificaciones, nuevos comercios que se han instalado en la ciudad, coincidan siempre en las normas que marca la construcción de Torreón, hemos disminuido el crecimiento anárquico que tenía la ciudad, no se han autorizado ya fraccionamientos que no tengan o que no cumplan con las normas que deben obtener para ser fraccionamientos que tengan todos los servicios", declaró.

RESALTA INVERSIONES AL ORIENTE DE LA CIUDAD

Zermeño además recordó que ese mismo ordenamiento ha generado la atracción de nuevas inversiones, citó como ejemplo a un nuevo mercado de abasto de abarrotes en el sector oriente de Torreón, mismo que desde su construcción ha generado decenas de empleos y con su operación regular mantendrá una mejora en los alrededores, especialmente en materia de servicios y movilidad urbana.

"Estamos por inaugurar un nuevo mercado, el 'MercAhorro', que va a venir a satisfacer una necesidad muy importante al oriente de la ciudad, se ha hecho con los mejores estándares de calidad… El municipio ha contribuido a mejorar las vialidades para que sea un lugar seguro a donde acuda la gente", dijo el alcalde al finalizar la reunión del Implan en un hotel de la ciudad.