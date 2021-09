¿Cómo tener una exitosa entrevista laboral?

Candy Reveles nos cuenta los secretos para mantener una buena vibra, una mente enfocada y el camino libre para obtener la vacante.

Tener en puerta una entrevista de trabajo desata todo tipo de sentimientos e independientemente del tamaño del 'huracán' de emociones, algo que siempre ayudará es mantener una mentalidad ganadora y una actitud positiva. Aunque también puedes darte una ayudadita extra apoyándote en el esoterismo.

Detalles como el horario o el arreglo personal, deberán tomarse en cuenta para elegir el amuleto correcto, según la opinión de la experta en esoterismo, Candy Reveles.

Actitud: el pináculo del éxito

Por sobre todas las cosas, mantenerse positivo y evitar comentarios ajenos que puedan cambiar este estado de ánimo, es lo principal. "No debes permitir que otra persona opine antes de que acudas a la entrevista. No preguntes a tu amigo ¿crees que me va a ir bien?, mejor enfócate, mantén el positivismo en tu mente, siempre visualizando los escalones al éxito".

Al hacerlo de esta manera, en caso de que te vaya bien entonces tendrás algo que podrás compartir con las personas que amas y si no es así, pues se convertirá en otra de las lecciones que te regala la vida y debes tomarla como tal.

LA IMAGEN: VÍSTETE PARA IMPRESIONAR

El consejo aplica para todas las personas, haciendo un ligero hincapié en el caso de los hombres, que suelen ser más descuidados. Una camisa arrugada, mal abotonada o mal fajada, te darán un aspecto desalineado, lo que a su vez, desembocará en juicios como "esta persona es descuidada o comete errores básicos".

Además hay que evitar a toda costa la ropa interior con hoyos, como los calcetines: "cuando llevas una prenda rota, aunque no se vea, estás evocando una traición. De alguna manera estás mintiendo en la entrevista porque ellos no saben que llevas la ropa rota, pero tú sí", ha sentenciado Candy.

EL HILO ROJO DE LA TRANQUILIDAD

Uno de los amuletos que puedes utilizar es una pulsera. Puede ser de plata, pero también de hilo rojo.

Usándola en cualquier mano, te ayudará a mantener tu mente en un estado de paz, en donde todo está bien y fluyendo. A parte te brindará seguridad y suerte, empoderándote a la hora de hablar.

UN SAQUITO PARA EL DINERO

En una bolsita color rojo, puedes guardar algunos cuarzos, incluir hojas de romero, un poco de canela y albahaca. Con esto lograrás atraer el dinero, el amor y la seguridad.

MONEDA DE LA SUERTE

Un centavo americano, también conocido como "penny", es el mejor amuleto para la cartera. Para 'activar la magia', tienes la posibilidad de acudir a un banco y una vez que estés frente al edificio, decreta en tu mente "sabiduría y éxito con grandes cantidades de dinero en mi mundo".

UN CUARZO EN BRUTO

A manera de protección y sobre todo, pensando en el éxito de las mujeres en un mundo manejado, en su mayoría, por hombres, llevar un cuarzo ayudará a eliminar las malas energías del cuerpo, aun cuando no se está consciente de ellas, gracias a sus propiedades purificadoras.

EL BILLETE 'DE ORO'

Este es para que el día de la entrevista, lo lleves guardado en la cartera. Servirá para que tu sueldo siempre sea rendido. Puedes encontrarlos en tiendas con artículos de FengShui o de esoterismo.

Para las personas que se consideran escépticas o no creyentes, el consejo es que lo intenten de manera discreta. Vamos, que llevar un penny en la cartera no es gran cosa y al contrario, podría servirte.

Sin importar tus creencias, el saber que llevas contigo un pequeño objeto "mágico" o que has realizado una cábala con la cual, la posibilidad de conseguir lo que deseas está más cerca de hacerse realidad, te servirá, aunque sea como placebo.

A través de las energias podemos conseguir una actidud de confianza durante la entrevista.