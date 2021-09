Fanny Lu presenta sencillo

En un video por Instagram, la colombiana Fanny Lu anunció a sus fans que Lo que te perdiste, su nueva canción saldría como regalo para que escucharan parte de lo que será su próximo material.

Una canción llena de sentimiento escrita por ella misma junto a Rod Suárez. Al preguntarle si la rola era una dedicatoria a un pasado amor, ella respondió jocosamente que “a varios!”, dejando entrever como siempre su pasado, que aparece como este ejerce influencia en sus canciones.

“Pero no solo mi pasado”, dice, pues afirma que la “inspira la historia de todo ser humano que se fortalece con el paso de los años, personas que como yo ven en cada historia una oportunidad de crecer. Todos tenemos que convencernos de lo que somos y cuando alguien no te valora, ¡él se la pierde!”, tal y como lo dice su nueva canción. “Cuando escribo pienso siempre en las mujeres, pero los mensajes son realmente para todos. Y en esta oportunidad aún más. Este es un mensaje universal, ámate mucho y no sufras por quien no quiere darte amor”, concluyó.

Muy emocionada con sus nuevas canciones, Fanny Lu cuenta que vendrá un EP antes de fin de año con temas que ha escrito y producido de la mano con varios compositores y productores. Igualmente prepara un show para mujeres, pues en su calidad de Embajadora de Buena Voluntad por los Derechos de las Mujeres, los niños y las niñas de la OEA, siente una fuerte necesidad de que su arte la siga acercando al corazón de las mujeres con mensajes de amor y empoderamiento.