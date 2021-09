'Podemos ganar'; el delantero de Pumas Ignacio Dinenno lanza mensaje contra el América

El argentino Juan Ignacio Dinenno, delantero del Pumas, negó este miércoles que haya tenido mala relación con su antiguo socio en el ataque, el panameño Gabriel Torres, quien fue despedido por el conjunto mexicano.

"Me sentí bien con él, como con todos mis compañeros. Lamentablemente el fútbol es de resultados y poco tiene que ver el día a día, sino las estadísticas finales", explicó en rueda de prensa.

Torres, quien jugó con Panamá el Mundial de Rusia 2018, fichó por los Pumas para el torneo Clausura 2021 en sustitución del paraguayo Carlos González, quien fichó por los Tigres.

Con González, Dinenno formó a una de las delanteras más productivas del Apertura 2020 en el que los Pumas fueron subcampeones.

El panameño no rindió lo esperado y en dos torneos, no se estableció como un titular. En 20 partidos anotó un gol, por lo cual fue destituido.

"Me quedo con el lado profesional de Torres, no solo deportivo. Alguien que es internacional con su país, que ha jugado Copa del Mundo y que cuando le tocaba estar afuera siempre estaba con la mejor disposición para demostrar que cuando no te toca jugar es cuando más hay que apoyar", añadió Dinenno.

Los Pumas ocupan el antepenúltimo lugar de la clasificación del torneo Apertura. Visitarán el domingo en partido de la duodécima jornada al líder América, partido al que el argentino aseguró que su equipo no llega como la víctima.

"Estamos convencidos que le podemos ganar al América en el Azteca, que es un estadio imponente, ya lo hemos hecho. Cada uno puede pensar lo que quiera, lo importante es lo que nosotros pensemos y sabemos que podemos ganar si hacemos nuestro mayor esfuerzo", expresó.

El partido con el América es uno de los más esperados por los aficionados felinos ya que lo consideran su gran rival en la Liga mexicana.

"Lo único que le podemos prometer a nuestros hinchas es que saldremos con una buena actitud para enfrentar al América. Haremos todo, desde ayer hasta el domingo, para ganar el partido", sentenció Dinenno.