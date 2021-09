Dólar se dispara a 21.09 pesos y alcanza su precio más alto en 6 meses

Voyerista

Hoy, 12:48 pm

publicado por: Manuel Morales Alvarez

Para todos aquellos ignorantes que piensan que el cacas tiene que ver cuando el dólar tiene un precio más bajo me gustaría preguntarles en este momento quién decidió eso?… La verdad es que el dólar se mueve de acuerdo al mercado y el cacas no tiene nada que ver y cuando quieran me preguntan para ver cuáles son los factores que inciden en eso pinche bola de ignorantes

