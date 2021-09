Dejar ir más puntos en casa, no es una opción que tengan en mente los Guerreros del Santos Laguna, quienes trabajan a tope en el Territorio Santos Modelo de cara al duelo contra Mazatlán FC del próximo sábado, tercer partido consecutivo para los albiverdes en el Corona.

La cosecha de solamente uno de seis posibles puntos en los dos encuentros anteriores, ha dejado un sinsabor en el seno del equipo, que ayer realizó un entrenamiento matutino en el TSM. Conscientes de que están forzados a enmendar el rumbo de manera inmediata, los futbolistas continuarán hoy con sus prácticas de cara al compromiso frente al conjunto mazatleco.

OBLIGACIÓN

Posterior al entrenamiento de ayer, Matheus Dória compareció ante los medios de comunicación en una conferencia de prensa virtual, en la que sentenció: "Para este sábado es ganar sí o sí. Ganar jugando bonito es bueno, pero ahora lo que nos interesa es el resultado, si por mi fuera, jugaría hoy mismo, tenemos las ganas, el deseo de demostrarle a la gente que sí sabemos, que sí podemos ganar, dejar de hablar y demostrarlo en la cancha, tener intensidad y empujar en cada línea, sabemos que ganar en casa es fundamental".

Matheus admitió que Santos no tiene los puntos que se habían propuesto para estas alturas del torneo, pero confía en que una buena racha los pueda proyectar hacia una mejor posición en la tabla: "Creo que estamos enterados todos en el equipo, que estamos viviendo un momento no tan bueno, o al menos, no como lo esperábamos. Tenemos un equipo muy bueno, ya lo hemos probado en torneos anteriores a pesar de las lesiones, pero ahora se ha agregado el que hemos recibido goles en los minutos finales, la única manera de solucionarlo es trabajar, comunicarnos mejor en la cancha, haciendo lo que nos corresponde y ahora enfocarnos, ganando dos o tres partidos seguidos nos metemos otra vez en la parte alta de la tabla, tenemos que pensar en eso y así vamos a recuperar los puntos que hemos dejado en el camino", expresó.

CONCENTRACIÓN

Permitir goles durante los minutos finales de los partidos, le ha costado demasiado caro a Santos, aspecto que Dória y sus compañeros buscan corregir de inmediato: "Lo que debemos hacer es ver videos, lo hemos hecho últimamente y cada quién ha tenido autocrítica, todos tenemos algo qué corregir y todos los jugadores están de acuerdo, vemos las cosas que hemos hecho mal y ahora debemos concentrarnos en no volver a cometer esos errores. Aprender de las equivocaciones es lo que nos hace crecer, en torneos pasados no habíamos jugado bien la liguilla, lo aprendimos en logramos llegar a la final, de eso se trata, de sacar algo positivo, aprender, somos un equipo joven y eso ayuda también, ningún equipo es perfecto, siempre hay algo qué mejorar y eso se logra con el entrenamiento".

No ocultó que Santos ha extrañado la presencia de Carlos Acevedo, pero aseguró que en esos goles en los minutos finales, la responsabilidad no ha sido de Gibrán Lajud: "Creo que no están relacionado Carlos o Lajud con los minutos finales, es cosa del equipo y cuando uno se equivoca, todo el equipo es el que se equivoca. Obviamente hace falta Carlos, para mí, él es el mejor portero de la liga y claro que si no está en la cancha, lo extrañamos, pero todos los jugadores tienen su potencial y están listos para ayudar al equipo; tenemos que mejorar, eso lo tenemos muy claro", afirmó.

EN DEUDA

Cuestionado sobre alguna falta de liderazgo en el terreno de juego, el amazónico dejó en claro que ser un líder del equipo va mucho más allá de gritar en la cancha: "Ya he intentado de todo, porque me gusta ayudar a mis compañeros, aunque hay cosas que suceden en un equipo, siempre queremos ganar y no se si un grito cambiaría la realidad del partido. Por ejemplo, si un compañero le da una barrida a un rival adentro del área, un grito no va a cambiar nada. Debemos estar unidos, pelear cada balón dividido, eso sí contagia a los compañeros, festejar los goles, todo suma y cada uno debe hacerlo a su manera, con sus características, creo que eso es lo que ayuda, mucho más que un grito, si no, "Mudo" no jugaría y él lo viene haciendo bien. Creo que debemos tener tranquilidad, paciencia y las cosas en la cancha van a mejorar", adelantó.

Finalmente, Matheus aceptó que la molestia en torno a los resultados del equipo, no está solamente en la grada, sino que también el plantel: "Nosotros también estamos molestos, son resultados que no se han dado en la liga y se combinaron con la Leagues Cup, pero por falta de trabajo no va a quedar, conozco a mis compañeros y seguimos trabajando fuerte para salir de esto. A los aficionados solamente les puedo agradecer, porque siempre están ahí apoyándonos; sabemos que debemos dar alegrías a la gente, el torneo no está perdido, vamos a trabajar más duro, a entregarnos en la cancha y estoy seguro de que este mal momento va a quedar atrás".

9 PARTIDOS ha disputado Matheus Dória este torneo con Santos Laguna, anotando un gol.