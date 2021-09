Prodenazas mantiene amparo contra Agua Saludable para La Laguna

La asociación civil Prodefensa del Nazas (Prodenazas) que preside el doctor Francisco Valdés Perezgasga hasta ayer no había desistido del juicio de amparo que promovió ante el Poder Judicial, el único amparo que actualmente tiene suspendidas las obras de Agua Saludable para La Laguna y una inversión de más de 11 mil millones de pesos en beneficio de 1 millón 600 mil habitantes y futuras generaciones.

El proyecto de Agua Saludable es el más importante del gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, en el norte del país porque su objetivo es dotar de agua de calidad y en cantidad suficiente para la Comarca Lagunera.

YA LO HABÍAN HECHO

Esta no es la primera vez que por un amparo de la asociación civil Prodenazas se suspende un proyecto regional de gran relevancia para el Gobierno federal en La Laguna y posteriormente se cancela.

Previamente, Prodenazas lo hizo en la administración de Enrique Peña Nieto y en la actual de López Obrador va en la misma ruta.

El 4 de junio del 2018 el Juez Segundo de Distrito en La Laguna (602/2018), concedió a Prodenazas la suspensión definitiva en contra de la construcción del gasoducto Ramal Dinamita que solicitó. El ramal partiría desde el tubo principal que se coloca en Lerdo (El Encino-La Laguna que transportaría 1,500 millones de pies cúbicos a recorrer por los estados de Chihuahua y Durango) con un tubo de menor diámetro hacia Gómez Palacio por parte de Gas Natural del Noroeste SA. de CV. El trazo de la línea que iba enterrada a más de metro y medio de profundidad no afectaba en realidad la zona porque se localizaba a 63.5 kilómetros de la reserva de la Biosfera de Mapimí y a 19.80 kilómetros del Cañón de Fernández y la Sierra del Sarnoso, que en ese entonces no había sido declarada todavía como área natural protegida.

Para introducir los 42 kilómetros de tubería desde León Guzmán hasta la salida carretera Gómez Palacio-Jiménez, a la altura de donde se ubicaba un establecimiento llamado "Toro Viejo", la empresa adquirió el 100 por ciento de los derechos de servidumbres de paso. Al momento de la suspensión de los trabajos estos tenían un avance del 40 por ciento. El gasoducto además no surtirá a una empresa en particular, sino a decenas de compañías en los dos municipios.

El amparo de Prodenazas contra la obra del ramal Dinamita del gasoducto El Encino-La Laguna mantuvo detenida una inversión de 20 millones de dólares y generó cuantiosas pérdidas económicas y empleos.

A la fecha se pueden ver los enormes tubos abandonados en la zona rural por cuya invasión y perjuicio se habían quejado en principio los ambientalistas. Nadie los recoge y nadie se queja.

LOS ÚNICOS EN CONTRA

Ahora, a cuatro días de la fecha que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador para su visita a La Laguna y constatar si fue posible llegar a un consenso con toda la sociedad lagunera sobre el proyecto de Agua Saludable para La Laguna y pese a que Prodenazas fue invitada a todas las mesas de diálogo realizadas por la Conagua la asociación civil cuyo apoderado legal es Valdés Perezgasga, Prodenazas no ha desistido del amparo.

Lo anterior aun y cuando las obras a ejecutar no se encuentran dentro del área núcleo del Cañón de Fernández, que es un área natural protegida que mientras estuvo bajo la administración de Prodenazas durante 11 años (a partir del 2005) nunca tuvo un programa de manejo oficial (donde se exponen las necesidades de conservación del área y sus reglas) pues no se publicó hasta el 23 de noviembre del 2017 (cuando ya no estaba Prodenazas como administrador).

El único amparo promovido en contra del proyecto es el de Prodenazas, otros se han promovido a favor.

LA MAYORÍA, A FAVOR

A la fecha, otras asociaciones de ambientalistas se han pronunciado a favor del Proyecto de Agua Saludable. Incluso, la directiva de ejidatarios y usuarios del Módulo 03 de San Jacinto han sido claros en que no están en contra del proyecto sino que pretenden obtener una serie de beneficios para el Módulo porque temen quedarse sin el estiaje que aprovechan.

Adicionalmente fue aprobado recientemente por unanimidad en el Senado de la República un punto de acuerdo en el cual se considera como fundamental el Proyecto de Agua Saludable para La Laguna y donde se urge su resolución al considerarlo una necesidad para la población.