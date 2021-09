Artistas laguneros y El Siglo le rinden homenaje a José José a dos años de su partida

Este martes 28 de septiembre se celebró el segundo aniversario luctuoso de José José.

El Siglo de Torreón reunió a José Iván, Rogelio Ramos, Banda Toro Viejo, Rabia Rivera, Denise González, Luis Villalba y Jatziri Muramay para festejar el legado del fallecido "Príncipe de la canción".

A través de nuestras redes sociales y el canal de Youtube, pasó este concierto pasadas las 11:00 de la mañana, el cual se encuentra disponible.

Luis Villalba fue el primero en participar ene l concierto denominado El amor no acaba. Antes de entregar Lágrimas, comentó que José José realizó grandes aportaciones a la escena musical.

"Me siento honrado de haber sido incluido en este homenaje a José José, quien aportó himnos que van a cantar nuestros nietos, tataranietos. Sus canciones van a durar para siempre, su voz es y será una de las mejores que ha escuchado este mundo", contó Luis.

Eloy y Jairo, vocalistas de la Banda Toro Viejo continuaron el show con el tema El triste. Ambos lucieron sus voces pese a que su fuerte siempre ha sido el género de banda sinaloense.

Un tanto nerviosa, pero al final demostró que puede lidiar con cualquier reto llegó al escenario de Siglo TV, Rabia Rivera.

Rabia ha destacado en el hip hop, sin embargo, en el pop tenía muchos años de figurar hasta ahora que entonó el tema Lágrimas, mismo que le salió muy bien.

La cantante, Denise González, siempre incluye temas de José José en sus presentaciones. Para este homenaje selección Una mañana.

"Estoy muy contenta de que me hayan invitado a esta emisión. Sin duda, José José dejó un gran legado", manifestó.

Con un gran apoyo en redes sociales por parte de amigos, familiares y fans; Jatziri Muramay arribó a "El amor no acaba".

Previo a que entregara la melodía Almohada acompañada del maestro Julio Aguilar, la lagunera informó que en breve lanzará a las plataformas rolas inéditas.

Previo a la recta final de este gran tributo, Rogelio Ramos hizo a un lado su comedia para dejar salir su faceta de cantante.

Rogelio recalcó que su carrera la comenzó como intérprete y justo con covers de José José.

"Para mí, José José es alguien que logró lo que no ha logrado nadie", dijo Ramos. Él entonó Lo que no fue no será.

Para cerrar con broche de oro, José Iván volvió a hacer gala de su potente voz con la interpretación de Volcán y El amor acaba.

El oriundo de Torreón expresó que tuvo el gusto de conocer a José José en un homenaje que le realizaron.

Platicaron bastante y durante la charla, José Rómulo Ortiz le recomendó a José Iván que no tomara alcohol.