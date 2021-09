Molestos vecinos de La Viña por obras en Lerdo que recortan plaza Manuel Castañeda

Vecinos de la colonia 5 de Mayo “La Viña” se encuentran muy inconformes con el Municipio por permitir, sin un análisis previo, una obra de un particular, que impacta directamente en un área verde; un espacio de uso común que es la plaza Manuel Castañeda, utilizada principalmente por niños, adultos mayores y amas de casa. Este martes se manifestaron inconformes más de 20 personas.

El problema se deriva de la omisión de las autoridades municipales en haber revisado previamente las implicaciones sociales que tendrían las obras del particular que fraccionó un terreno de su propiedad (al parecer serán tres viviendas o domicilios independientes) por la que el Ayuntamiento de Lerdo incluso ya recibió del señor Zarzar un pago de 67 mil 571 pesos correspondientes a un paso de servidumbre, que es el derecho constituido por un predio o finca dominante sobre otra sirviente con la finalidad de darle salida a camino público.

Los vecinos se quejan de que con dichas obras les quitan mas de 113 metros cuadrados de plaza, terrenos que aseguran fueron otorgados por el ejido y la molestia es que además de derribar algunos árboles, retirar bancas, juegos y aparatos para hacer ejercicio que aprovecha la comunidad se trata en realidad no de la construcción de tres carreteras realizadas con firme de concreto correspondientes a tres accesos vehiculares de mas de 40 metros cuadrados cada uno correspondientes a tres fracciones (a), (b) y (c) que corresponden a tres cocheras o accesos a los domicilios.

Ya pasaron más de 20 años

Fue en la sesión ordinaria de Cabildo del 13 de junio del año 2000 que quedó asentado en el acta número 55 el dictamen de la Dirección y Comisión de Obras Públicas respecto a la solicitud de autorización para construir un puente de acceso sobre un terreno municipal (la hoy plaza) para ingresar a un terreno ubicado en la avenida Coahuila. La solicitud fue hecha por el licenciado Jacobo Zarzar Gidi y hace 21 años el Cabildo en pleno aprobó por mayoría la autorización a Zarzar de accesar a su propiedad ubicada en la calle Coahuila N°775 Norte cruzando un terreno municipal ubicado en la calle Coahuila poco antes de llegar a la calle Chihuahua (donde está la plaza), así mismo se le permitió a Zarzar la construcción de un puente sobre el antiguo canal de San Antonio para que le fuera más fácil la trayectoria a su domicilio este documento corresponde al oficio 1326/2000 del Ayuntamiento y fue firmado por el licenciado Manuel Salazar Campos, secretario del Ayuntamiento en esos años.

Hace 21 años no estaba la plaza como hoy, con bancas, juegos, etc. Durante esos 21 años no se hizo uso de ese permiso otorgado en condiciones diferentes a las actuales, mismas que debió revisar y consensuar con los vecinos el Ayuntamiento.

Lo que dice el código

El Código Civil de Durango dice sobre la servidumbre legal de paso en su Artículo 1083 que “el propietario de una finca de heredad enclavada entre otras ajenas sin salida a la vía pública, tiene derecho de exigir paso, para el aprovechamiento de aquella por las heredades vecinas, sin que sus respectivos dueños puedan reclamarle otra cosa que una indemnización equivalente al perjuicio que les ocasione este gravamen” también indica en el Artículo 1085 que “El dueño del predio sirviente tiene derecho de señalar el lugar en donde haya de construirse la servidumbre de paso”.