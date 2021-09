Santiago Giménez afirma que Cruz Azul tiene las mismas ganas de ganar títulos

Santiago Giménez afirma que Cruz Azul tiene las mismas ganas que antes por ganar títulos. "Es el mismo plantel, el mismo cuerpo técnico, todo es igual. Tenemos las mismas ganas que antes, y por eso vamos por el título [ de la Campeones Cup]".

La Máquina, campeón de la Liga MX, visita al aún campeón de la Major League Soccer (MLS) por esta Copa auspiciada por las dos Ligas. Un reto más entre las dos Ligas más importante de la región:

"La rivalidad entre la Liga Mx y la MLS está creciendo. Ambas Ligas crecen, y últimamente han dado buenos duelos, como el de León contra Seattle [en la Leagues Cup], pero somos un equipo grande, tenemos que ganar todo sea quien sea. Tenemos la oportunidad de ser campeones de nuevo, y la rivalidad queda aparte. Si ganamos será un buen aliciente para el cierre de torneo", indicó del delantero.

Cruz Azul, es una realidad, no vive un buen momento, y hay autocrítica. ¿La falta de gol es la causante de esto?

Para Giménez esto no preocupa, "no estamos ocupando. Los delanteros de Cruz Azul hacen un gran trabajo, igual que los defensas, medios, y no hay ninguna presión, sabemos de la capacidad que tenemos. Aquí no hay recriminaciones, aquí hay apoyo, este grupo es muy unido".

Tampoco hay cansancio: "El jugador del futbol le gusta jugar futbol, mientras más partidos tengamos es mejor, nos divertimos dentro de la cancha. Cruz Azul necesita pelear por todo y quiere ganar todo, queremos un título más, estamos convencidos de que podemos hacerlo. Este año nos ha ido muy bien y queremos seguir por el buen camino".