Jose de Jesus

Hoy, 9:28 pm

publicado por: Jose de Jesus Martinez Jimenez

Es falso que presa de El Palmito tenga un 57.82 % de su capacidad , pues no consideran sedimentacion que hay y sigue creciendo en los 75 años que lleva de vida esta presa. Si consideramos una sedimentacion en un porcentaje de un .05 a .07 por año esto nos daria un volumen mas o menos entre un 50 - 52 % real si bien nos va suponiendo que porcentajes de sedimentacion no sean mayores al estimado !!!,,,proyecto agua saludable no garantiza servicio de agua permanente para ciudad y menos cuando no toman en cuenta que clima local fue modificado por mal uso de presas destruyendo rio nazas ,lagunas de mayran y mantos vadosos y freaticos !!!

replyresponder thumb_up 1 thumb_down 0