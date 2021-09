Will Smith confirma que lleva una relación abierta con Jada Pinkett; 'no recomiendo esta ruta a nadie'

Will Smith se sinceró sobre la relación que mantiene con su esposa Jada Pinkett Smith, la cual reveló, no es monógama.

El actor de 53 años dio una entrevista a la revista GQ, pues protagoniza la portada de su más reciente edición.

Durante la charla habló de varios temas que vendrán incluidos en su próximo libro; además, confesó que él también tuvo una relación extramarital, pues el año pasado Jada Pinkett reveló haber mantenido un romance con el rapero August Alsina durante su matrimonio, lo que generó polémica.

La pareja de actores dio mucho de qué hablar después de la revelación de Jada durante su programa “Red Table Talk” en julio de 2020. Pues la actriz fue acusada de serle infiel al “Príncipe del Rap”.

Sobre ello, Will comentó, "Jada nunca creyó en el matrimonio convencional, ella tenía familiares en una relación poco convencional. Así que creció de una manera muy diferente a como yo crecí. Hubo importantes discusiones interminables sobre ¿qué es la perfección relacional? ¿Cuál es la forma perfecta de interactuar en pareja? Y durante gran parte de nuestra relación, elegimos la monogamia, sin pensar en la monogamia como la única perfección relacional".

El actor dijo que él y Jada optaron por hacer público el romance para protegerse de los comentarios de Alsina.

"La búsqueda de la verdad es la única forma de ser feliz en esta vida. Y llegamos al acuerdo de que la autenticidad era la liberación de los grilletes de la fama y el escrutinio público".

Sobre su reacción en la transmisión del programa, en el que se ve molesto y a punto llorar, la cual ha generado muchos memes, Smith explicó, "Era medianoche y nos íbamos de vacaciones al día siguiente. Es como, no, no, no, chicos, no estoy triste. Estoy terriblemente exhausto".

El histrión publicará su autobiografía llamada Will en noviembre de este año. En un capítulo, el actor revela que su esposa no es la única que ha tenido encuentros fuera del matrimonio, pues en algún punto ambos decidieron llevar una relación abierta.

Smith explica que todo fue un proceso, y que de alguna manera sucedió por años y años en los que Jada soportó ciertas actitudes y presiones por parte del actor. Por ejemplo, la actriz no quería una boda convencional, pero Smith la presionó hasta que aceptó.

“(La boda) sería la primera de muchas concesiones que Jada haría a lo largo de los años que dolorosamente negaron sus propios valores”, señaló.

Todo explotó durante el cumpleaños 40 de la actriz. Para festejarla, Will Smith mandó a hacer un documental sobre la vida y raíces de su esposa que presentó frente a todos los invitados. Ya en privado, Jada le dijo que el acto le había parecido algo muy egoísta y ambos comenzaron a discutir tan alto que Willow, quien entonces tenía 10 años, entró a su habitación llorando y pidiendo que dejaran de pelear. Ninguno estaba contento en el matrimonio.

Smith explicó cómo solucionaron las cosas y todo fue a partir de tomar en cuenta la forma en la que Jada Pinkett Smith percibía la idea de matrimonio.

Dicho esto, el actor aclaró que su sistema no necesariamente funciona para todas las parejas:

“Y no recomiendo esta ruta a nadie. Pero las experiencias de las libertades que nos hemos dado uno al otro y el apoyo incondicional, para mí, es la definición más alta de amor”, señaló.

Will Smith también explica que decidieron hacer público todo el asunto en el programa de Jada Pinkett Smith en un intento por cambiar la narrativa que se estaba popularizando entre los medios y los fans del actor. Sin embargo, Smith sabe lo difícil que es que el público pueda verlo de otra manera y asegura que una vez que se forman una opinión es difícil cambiarla, ya sea para bien o para mal.