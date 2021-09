Dejar ir más puntos en casa, no es una opción que tengan en mente los Guerreros del Santos Laguna, quienes trabajan a tope en su cuartel general, el Territorio Santos Modelo, de cara al duelo contra Mazatlán FC del próximo sábado, tercer partido consecutivo para los albiverdes en el estadio Corona.

Posterior al entrenamiento matutino de este martes, el defensa brasileño Matheus Dória compareció ante los representantes de los medios de comunicación en una conferencia de prensa virtual, en la que sentenció: “para este sábado es ganar sí o sí. Ganar jugando bonito es bueno, pero ahora lo que nos interesa es el resultado, si por mi fuera, jugaría hoy mismo, tenemos las ganas, el deseo de demostrarle a la gente que sí sabemos, que sí podemos ganar, dejar de hablar y demostrarlo en la cancha, tener intensidad y empujar en cada línea, sabemos que ganar en casa es fundamental”.

Matheus admitió que Santos no tiene los puntos que se habían propuesto para estas alturas del torneo, pero confía en que una buena racha los pueda proyectar hacia una mejor posición en la tabla: “creo que estamos enterados todos en el equipo, que estamos viviendo un momento no tan bueno, o al menos, no como lo esperábamos. Tenemos un equipo muy bueno, ya lo hemos probado en torneos anteriores a pesar de las lesiones, pero ahora se ha agregado el que hemos recibido goles en los minutos finales, la única manera de solucionarlo es trabajar, comunicarnos mejor en la cancha, haciendo lo que nos corresponde y ahora enfocarnos, ganando dos o tres partidos seguidos nos metemos otra vez en la parte alta de la tabla, tenemos que pensar en eso y así vamos a recuperar los puntos que hemos dejado en el camino”, expresó.