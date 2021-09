'Secuestro' a Gustavo Adolfo Infante lo puso muy mal de salud; 'me gritaban: ‘No te muevas, hijo de la chi...'

El presentador y periodista, Gustavo Adolfo Infante, vivió una angustia tremenda luego de lo “secuestraran”, acto que al final se trató de una broma que el consideró de mal gusto y que puso en peligro su salud.

En una entrevista para TV Notas, Gustavo comentó que el pasado 18 de septiembre acudió a una supuesta junta que tendría con Rey Grupero y Pedro Moctezuma para hablar de un programa tipo “Late Night Show” que le habían ofrecido para Paramount+, sin embargo, todo fue una artimaña.

“Me habían estado llamando para invitarme a un proyecto que, según ellos, producían para el canal de Paramount+; se trataba de un late night show (programa nocturno). Yo alguna vez dije que mi sueño dorado era hacer un programa así; me citaron el sábado 18 de septiembre por la tarde en la calle de Aristóteles, casi esquina con Mazaryk; fue en unas oficinas del número 128. Cuando llegué, no estaban ninguno de los dos; a los 15 minutos llegó Pedro Moctezuma, pero el Rey Grupero no llegó”, dijo al semanario.

Gustavo Adolfo informó que que cuando ingresó a dicha dirección, sólo estaba Pedro. De repente, externó que entraron cerca de seis personas luciendo atuendos negros y con máscaras.

“Empezaron a disparar hacia el techo; llegaron directo hacia mí, me taparon la cara con una tela negra, a empujones me sacaron de ahí y me empezaron a amedrentar. “Me gritaban: ‘No te muevas, hijo de la chi... y más palabras muy fuertes; me metieron creo que a una camioneta y me estuvieron dando vueltas como dos horas, yo estaba cag...del miedo”.

Gustavo Adolfo Infante comentó que luego le quitaron un trapo negro que le habían puesto en la cara y de repente vio al Rey Grupero, quien le dio un tremendo pastelazo.

“Me gritó: ‘Es una broma’, pero lloré y le dije: ‘Chin... a tu madre, yo no me llevo’, y se la volví a mentar”.

El periodista expresó que a raíz de lo que le hicieron se puso muy mal de salud, aseguró que esta situación no la dejará pasar tan fácil.

“Me dio diarrea y una arritmia cardiaca. No le dije a nadie más que a mi esposa Vero, a mis hijos no les dije. No pude dormir porque tenía taquicardia. No tienen mad... estos cab...; o me pagan una buena indemnización o voy a llegar a donde tope, los voy a demandar; si tienen que pagar con cárcel, que lo hagan”.