El mundo laboral y sus reglas pueden ser para algunas personas, una tragedia que no permite el desarrollo personal.

Un día en la oficina puede resultar complicado si no se implementan estrategias que mejoren la productividad no sólo en el trabajo, sino también en actividades personales y recreativas.

'Felicidad a prueba de oficinas' (Paidós Empresa), de Sylvia Ramírez, es un libro que muestra que trabajar no debe ser un sinónimo de sufrimiento y aquello que pone de mal humor y baja el ánimo puede cambiarse si se detecta a tiempo. Con esta obra es posible identificar al “oficinista” actual, sus debilidades, sus fortalezas y sobre todo, sus posibilidades de ser feliz, aunque a veces sea muy complejo, y construir un mejor ambiente cotidiano.

'Felicidad a Prueba de Oficinas'

Humor y tono fresco

Ahora bajo un contexto de pandemia en el que los espacios de trabajo son híbridos, este libro ayuda a ir en contra de la infelicidad laboral evitando comportamientos que hacen del día una pesadilla. Con humor y un tono fresco para aquellos que pasan la mitad de su vida o incluso más tiempo trabajando, las palabras de la autora son consejos para encontrar el camino hacia la felicidad laboral.

“Es posible ser feliz en casi cualquier oficina si, primero, usted así lo quiere, segundo, si cree que es posible serlo y tercero, si deja de ser de esos que juegan para la tribuna o, en otras palabras, deja de vivir demostrando a los demás lo competente que es o lo bien que le va en la vida. Juntando esos tres cables es muy posible experimentar una felicidad genuina, de nuevo, casi en cualquier oficina. No en todas porque, de acuerdo con mi experiencia, hay una clase de empresa en particular en la que no es tan factible sentirse pleno. Sin embargo, de eso nos ocuparemos más adelante.”

Habilidades de autogestión

La autora aborda ampliamente el tema de habilidades de autogestión, se trata de una herramienta para hábitos de felicidad y armonía en un entorno laboral.

Baker Tilly International ha definido este libro como una guía para comprender mejor el juego de poder que hay en un entorno laboral y así conocer las maneras de alcanzar las metas propias y felicidad en el trabajo.

Más de la autora

Sylvia Ramírez es consultora, conferenciante internacional, columnista y bloguera de felicidad y marca personal. Es abogada, pero decidió alejarse de ese ámbito para formarse en Programación Neurolingüística e Inteligencia Emocional en la Universidad de la Sabana y estudios de Coaching y Estrategias de Aprendizaje para la Formación de Competencias en la Gestión Humana en la Universidad Javeriana.

Es Coach Ejecutiva y Coach Personal certificada por The International School of Coaching - TISOC (Barcelona, España) y tiene una maestría en PNL Practitioner certificada por Richard Bandler (cocreador de la PNL).