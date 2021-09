Difunden foto de Jennie de Blackpink en el set de El juego del calamar

La cantante Jennie, integrante de la popular banda femenina surcoreana BLACKPINK, sorprendió a sus seguidores al aparecer en el set de la serie del momento, El juego del calamar de Netflix.

Y es que la actriz Jung Ho Yeon, quien interpreta a “Kang Sae-byeok” en esta producción, fue visitada durante el rodaje de la misma por Jennie, que además apareció con café, pues ambas son grandes amigas.

Desde hace años las celebridades coreanas mantienen una estrecha relación, incluso existen registros de la presencia de Jung en conciertos de BLACKPINK.

Fue ese cercano vínculo el que llevó a que, a mediados del 2020, Jennie enviara al set de rodaje de El juego del calamar un camión con aperitivos como muestra de ánimo a su famosa amiga, quien asumió en esta producción su paso oficial de top model a actriz internacional.

“Actores, equipo de producción, personal, todos. Por favor, cuiden bien a Saebyeok-unnie”, dejó por mensaje en un vistoso cartel del regalo.

Pero al parecer Jung Ho Yeon no fue la única que se emocionó con la presencia de la intérprete de “Solo”, ya que Netflix reveló recientemente una entrevista con los protagonistas de El juego del calamar, y el actor Lee Jung-Jae confirmó que Jennie los visitó en el set con un coffee truck.

“Yo pensé ‘¡Wow! ¡Es Jennie de BLACKPINK!’ Fue genial”, expresó el protagonista de la ficción que interpreta al personaje de “Seong Gi-hun”.

El actor surcoreano expresó esto al recomendar el documental BLACKPINK: light up the sky de Netflix: “Cuando vi el tráiler. Pensé ‘oh, entonces así fue cómo BP se convirtió en un grupo famoso a nivel mundial‘. Todo se debe a su trabajo duro. Entonces me convertí en su fan”, señaló Lee Jung-Jae.

Luego de haberse presentado en los estudios de la serie original de Netflix para hacer llegar la muestra de afecto a Jung Ho Yeon, la embajadora global de la casa de moda francesa Chanel, recibió como regalo especial por parte del “gigante del streaming”, el característico uniforme de los jugadores, la tétrica muñeca que barrió con ellos en Luz roja, luz verde, entre otros artículos del drama.

Por si no fuera suficiente, la producción de Netflix decidió incluir a Jennie en los créditos de la serie para retribuir tanto amor de la “it girl” de Corea del Sur.

Por tal motivo, el nombre de Jennie (en hangul) aparece en la sección de agradecimientos especiales junto a otros también destacados.