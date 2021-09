Rosáceos, nudes y noventas: rostros en tendencia

Llegan los colores del Otoño y con él las tonalidades que iluminarán tu rostro durante estos meses. Regresamos al maquillaje de los noventas, con delineados difuminados, colores neutros, labios llamativos y con cejas más orgánicas.

La inspiración de esta temporada vendrá, por una parte, con el beige grisáceo, el gris topo, gris pardo y la ciruela mallugada en la tendencia 90’s Now, según Oksanna Carano, Artist Agency de MAC Cosmetics, y algo más pintoresco en tonalidades rosáceas para la tendencia Rouged.

En esta última el rubor va más alargado en las mejillas, alrededor de los ojos o con un poco en la barbilla. Además, si te gusta resaltar tus ojos, los delineados gráficos quedan perfectos para esta tendencia.

Las ventajas, explica Carano, es que hay colores nudes para todos los tonos de piel y cualquiera puede seguir la tendencia durante este otoño.

LOS SÚPER BÁSICOS

-Fix+ $579

Con y sin maquillaje, dale un rocío de agua ligera para suavizar y refrescar la piel de tu rostro.

-Studio Fix Fluid $599

Esta base de maquillaje líquida brinda un acabado mate natural con cobertura construible de media a total.

-Matte Lipstick $349

La fórmula con vitamina e y c que tiene este labial ofrece un color intenso y un efecto mate a tus labios.

-Up For everything lash mascara $499

Además del volumen extremo, esta máscara de pestañas dura hasta por 24 horas y es a prueba de agua.

ROUGED Y 90’S NOW

-Powder kiss soft mate eye shadows $419

La sombra de ojos en polvo con acabado mate y textura ultra cremosa dará a los párpados un acabado difuminado.

-Powder Kiss Lipstick $399

La nueva fórmula con alta pigmentación brinda un efecto mate sin resecar los labios.

-Powder kiss liquid lipcolour $469

Suave textura, fórmula líquida, acabado de mate humectante acondiciona los labios mientras aporta intensidad de color.

-Glow play blush $679

Con la nueva fórmula ultra-ligera en crema brinda un acabado luminoso y de larga duración.

-Eye shadow X 9: Burgundy Times Nine y Ambar Times Nine $659

Estas paletas de colores bien seleccionadas en tonos borgoña y tonos ámbar darán a tus párpados el brillo que necesitan.