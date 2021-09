Personal del Instituto 18 de Marzo inicia paro

Personal docente y administrativo del Instituto 18 de Marzo iniciaron ayer un paro laboral debido a que hay 35 trabajadores que desde el pasado 26 de marzo no han recibido su sueldo.

Son cerca de 200 personas de las diferentes áreas de la institución las que mantienen la protesta, por lo que más de 2 mil alumnos de secundaria, preparatoria diurna y nocturna permanecerán sin clases indefinidamente.

Roberto Cerna Sifuentes, secretario general de la delegación D-II-2 de la sección 44 del SNTE, dijo que el argumento que les dieron en área de Gasto Educativo del Gobierno de Durango, es que debido a que no está sustentado legalmente el decreto de cambio de Instituto a Universidad, no se van a depositar los sueldos, ya que hasta que no se defina el estatus de la institución, no se les permite hacer "movimientos" económicos.

Varía el tiempo de antigüedad de los 35 trabajos interinos que no han recibido su pago. Algunos se integraron en febrero de este año y estaban a la espera de su base, pero mencionaron que hay 18 de base que están a la espera de recategorización.

Incluso, manifestaron que cerca de 90 compañeros promovieron amparos, pues dicen que les perjudican las modificaciones administrativas, ya que consideran que es empezar de nuevo y no se les respetarán los derechos adquiridos durante todos los años que tienen prestando servicios a la institución.

Recordaron que el pasado 18 de marzo del 2021, el gobernador José Rosas Aispuro emitió el decreto para nombrar al Instituto 18 de Marzo como Universidad Autónoma 18 de Marzo de La Laguna, y afirmaron que se hizo sin tomar en cuenta a la base trabajadora, por lo que se están afectando sus derechos laborales debido a que no hay una normativa legal para cambiar de rango.

Advirtieron que de no tener respuesta, tomarán otras acciones como cerrar las oficinas de Recaudación de Rentas en la ciudad de Gómez Palacio.

"El paro va a durar hasta que se defina lo de las retenciones de los sueldos y les pedimos la comprensión a los padres de familia, pero es el mismo Gobierno el que nos ha llevado a esta situación", declararon.

Conflicto

Debido a que no está definido legalmente el estatus de Universidad del Instituto 18 de Marzo, todos las cuestiones administrativas y económicas están detenidas.

*No se han depositado el sueldo de 35 trabajadores desde el 26 de marzo. Algunos están a la espera de que se autorice su basificación.

*También hay 18 personas de base que estaban a la espera de una recategorización.

*Anticipan que si no hay respuesta, amagan con tomar las oficinas de Recaudación de Rentas.