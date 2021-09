The last of us muestra adelanto

HBO reveló el primer vistazo de su serie de televisión que adaptará el videojuego The Last of Us, con Pedro Pascal y Bella Ramsey en los papeles de los personajes protagonistas de "Joel" y "Ellie" respectivamente.

Craig Mazin, creador de "Chernobyl", dirige este live action basado en el juego de PlayStation del mismo nombre. En el proyecto también está involucrado Neil Druckmann, el escritor y director creativo del videojuego. Fue justamente este último, quien compartió la primera imagen de los actores (que ya han trabajado juntos en la exitosa serie "Game of Thrones") en sus respectivos personajes y lo hizo a través de su cuenta de Twitter. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste