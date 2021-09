Serie de The Last of Us da primer vistazo de Pedro Pascal y Bella Ramsey como 'Joel' y Ellie'

Craig Mazin, creador de "Chernobyl", dirige este live action basado en el juego de PlayStation del mismo nombre. En el proyecto también está involucrado Neil Druckmann, el escritor y director creativo del videojuego.

Fue justamente este último, quien compartió la primera imagen de los actores (que ya han trabajado juntos en la exitosa serie "Game of Thrones") en sus respectivos personajes y lo hizo a través de su cuenta de Twitter.

When I first saw them on set in full costume, I was like: "Hooooooly shit! It's Joel & Ellie! !"

The @HBO adaptation of @Naughty_Dog's The Last of Us is full steam ahead!

Can't wait to show you more (from all of our projects!) Happy #TLoUDay!!! pic.twitter.com/trq9N340FW