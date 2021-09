Tenemos que insistir en precaución vial: alcalde de Torreón

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, señaló que se realizará una reflexión respecto a la insistencia de los choferes por manejar sus unidades en estado de ebriedad y altas velocidades, lo que sigue generando accidentes aparatosos y afectaciones en familias enteras de la ciudad.

Señaló que lamenta la irresponsabilidad ciudadana de quienes se resisten a cumplir el reglamento de movilidad, manejando bajo la influencia del alcohol y retando a las autoridades, de tal forma que en las últimas semanas ellos mismos protagonizan noticias respecto a choques, volcaduras, generación de lesiones y hasta fallecimientos por esos motivos.

"Me da mucha pena abrir los periódicos y encontrarme con que alguien se volteó o que alguien chocó, la verdad es que tenemos que seguir insistiendo en la precaución para manejar, no andar viendo los celulares, no manejar si se ha tomado, es una pena que siga habiendo esto", declaró.

Al ser cuestionado sobre el posible regreso de los filtros fijos del Operativo Alcoholímetro, Zermeño señaló que su implementación se ve afectada por las acciones de aviso sobre la ubicación de los mismos en redes sociales, lo que limita su efectividad y resta agentes que pudieran estar circulando en las principales vialidades.

No obstante, advirtió que la vigilancia se mantendrá en todos los sectores, al igual que el diálogo con el sector de bares y restaurantes, con el fin de evitar que sigan registrándose percances causados por conductores alcoholizados.

"Son una serie de acciones, un alcoholímetro fijo ¿a cuántos carros puede (atender)? Cuando la ciudad es tan grande… Siguen circulando miles y miles de vehículos por donde no está el alcoholímetro, si tomas no manejes", pidió el alcalde de Torreón.

Cabe señalar que la tendencia de percances en los que figuran choferes ebrios se mantuvo el fin de semana pasado, percances en los que incluso se registraron personas con lesiones graves, entre ellas un menor de solamente nueve meses de edad, aunado a los cientos de miles de pesos en daños materiales.