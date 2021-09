Autoridades mantienen negociaciones con Módulo San Jacinto

Hubo un retroceso en las negociaciones entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con el Módulo 03 San Jacinto- Jerusalem respecto a sus peticiones relacionadas con el proyecto de Agua Saludable para La Laguna.

Lo anterior luego de que el alcalde de Lerdo Homero Martínez Cabrera anunciara que ya trabajaba en un preconvenio, por lo cual habría noticias pronto en ese sentido.

Además, a seis días de que se cumpla la fecha límite que dio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para determinar si hay o no consenso, ya se habla entre los ejidatarios de otra fecha para su visita a La Laguna.

"Lo que pasa es que sus enviados son rasgados. No quiero dar muchos detalles pero ya habíamos llegado a un entendimiento y cuando nos juntamos a hacer una minuta resulta que no, que siempre no", dijo Margarito Favela, tesorero del Módulo que depende del Distrito de Riego 017 y apuntó que el jueves pasado se sentaron a platicar.

"A mí me da la impresión de que los de Conagua en realidad son los que no quieren hacer el proyecto", dijo. Agregó que estaban viendo el punto del estiaje que piden los usuarios del módulo y platicando antes de esto que de los otros puntos.

"Nos levantamos de la mesa de negociación por rasgados. Nos atendió el director regional de Conagua, Eduardo Aarón Fuentes Silva. Seguimos igual. Ahora resulta además que el presidente Obrador ya cambió la fecha. Nos dicen que hasta el día 13 de octubre viene. Eso dicen pero no nos han confirmado", comentó.

Hace seis días, el alcalde Homero Martínez Cabrera consideró que ya se estaba avanzando en este tema del módulo que implica una serie de peticiones a la Conagua.

"Creo que hemos avanzado, convencido que el Proyecto de Agua Saludable para La Laguna es un tema de salud pública por el tema del arsénico en toda la Comarca Lagunera, no solo Lerdo. Nosotros hemos sido muy puntuales en decir cuáles son las inquietudes que tiene cada uno de los ejidatarios. y ya hemos tenido acercamientos" declaró entonces.

Martínez Cabrera adelantó que ya se trabajaba en la elaboración de un acuerdo.

"Ya traemos un previo acuerdo con ellos y vamos a empezar a conciliar y yo creo que en máximo dos días podría ver la posibilidad... Decir que ya estamos en condiciones de que el Módulo de Riego San Jacinto y que el propio Municipio también con las gestiones que nosotros estamos haciendo, los planteamientos, se incluyan las peticiones formales", dijo el alcalde.

Según el tesorero del Módulo 03 estaban en el análisis del estiaje pero no se firmó al final ningún acuerdo. Una de las peticiones del Módulo es contar con el volumen de estiaje de 18 millones de metros cúbicos.

También cabe destacar en este punto que el Módulo 03 dispone de agua durante todo el año porque cuenta con 75 millones de metros cúbicos de agua de las presas pero además cuenta con el volumen del estiaje (escurrimientos) que ellos aprovechan para sus actividades productivas y que consideran que una vez que entre en operaciones el proyecto de Agua Saludable Para La Laguna no tendrán esa agua, de la que no obstante no disponen otros módulos de riego ya que el Módulo 03 por su ubicación geográfica dota de agua a los usuarios de localidades cercanas o contiguas al Cañón de Fernández.

LO QUE PIDE AYUNTAMIENTO

El presidente de Lerdo recordó que por parte del Ayuntamiento se tienen algunas peticiones específicas al Gobierno federal: piden que les compren las aguas grises al precio de antes, es decir, a 18 pesos y no a 7 pesos.

También solicitan que les ayuden con un adeudo que tiene Lerdo con la Conagua por descargas residuales y derechos de extracción que representa un adeudo de 78 millones de pesos. También piden la adecuación de redes de agua y drenaje pues en Lerdo se tira alrededor del 45% del agua en las tuberías viejas. El alcalde dijo que se entregó un proyecto al Gobierno federal que es por 500 millones de pesos para renovaciones en ese sentido.