Latinoamérica no renuncia a José José

"Adiós, adiós, Príncipe", el 28 de septiembre de 2019, el pueblo latinoamericano se despidió de José José. Su partida aún duele, pero cada que alguien escucha sus temas, él vive y es que su legado perdurará por siempre.

Este martes, se cumplirán dos años del fallecimiento del llamado "Príncipe de la Canción", cuya voz estremeció a generaciones enteras. Miles se han enamorado con sus canciones, mientras que otros se han emborrachado y han sufrido con sus letras de desamor.

"Siempre lo llevo conmigo. En todo lo que hago, fuera y dentro de los escenarios, está muy presente mi papá. Este 28 de septiembre se cumplirán dos años de su partida", dijo su heredero, José Joel, en una pasada entrevista con El Siglo de Torreón.

El talento de José Rómulo Sosa Ortiz (Su nombre real) era único, sin embargo, su luz se vio opacada por sus adicciones a las drogas y al alcohol que lo llevaron a tener diversos problemas de salud, tan es así que afectaron sus cuerdas vocales.

El señor Juan Antonio Chairez, oriundo de Torreón,vio al cantante en septiembre de 1985 durante un show que ofreció en el Auditorio Municipal. Comentó a El Siglo de Torreón que ha sido una experiencia que jamás olvida.

"Lo vi en otras ocasiones, pero esa vez él estaba en sus 'meros moles'. Su voz en vivo era un verdadero deleite. No se imaginan la experiencia tan hermosa que era verlo cantar en los ochenta", relató emocionado.

El también actor dejó de existir a los 71 años de edad. Mara Patricia Castañeda y Ana María Canseco fueron las primeras periodistas que confirmaron el deceso. Enseguida, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó ante un grupo de periodistas la muerte del intérprete y dijo ese mismo 28 de septiembre que, "el mejor homenaje es recordarle y seguir escuchando sus canciones".

El nacido en la Delegación Azcapotzalco falleció en el Hospital Homestead, al sur de Florida, tras complicaciones de salud generadas por el cáncer de páncreas que padecía.

En esa fecha, el nombre del artista se volvió tendencia en redes sociales. Sus videos se dispararon en Youtube en cuanto a visualizaciones, al igual que los "streams" de sus melodías en plataformas como Spotify, algo que seguramente ocurrirá de nueva cuenta este martes.

LO DESPIDIERON

Cantantes como Alejandro Sanz, Alejandro Fernández o Carlos Rivera lamentaron la muerte del "Príncipe" en sus redes. "Príncipe de las canciones… creaste tu propio reino capaz de dar la vuelta al mundo y a los corazones. Un sincero abrazo a sus familiares y amigos. #DEP #JoséJosé", escribió Sanz en su Twitter.

Sitios como la Feria de Torreón, el Auditorio Municipal, el restaurante Hoyo 19 o el Centro de Convenciones recibieron al cantante en múltiples ocasiones a lo largo de las décadas de los ochenta y noventa.

El 6 de octubre de 1999, José José se presentó en Torreón dentro del show Bohemia que también reunió a otras grandes estrellas como Raúl Di Blasio, Marco Antonio Muñiz y Armando Manzanero.

De acuerdo con nuestra hemeroteca, al acabar el evento, José Rómulo Ortiz charló en exclusiva con El Siglo de Torreón. Esa vez, dijo que se encontraba emocionado de haber vuelto a la Comarca.

"Tengo amigos en estas tierras y es bueno volver a verlos, además aquí la gente me quiere mucho y el recibimiento que me han dado no lo puedo pagar ni presentándome aquí todo el año", resaltó. El intérprete compartió en esa ocasión que se encontraba grabando un disco con Juan Gabriel, a la par que hacía la gira de Bohemia.

"Estoy a punto de terminar mi disco con Juan Gabriel, pero ahora con la Bohemia he tenido que retrasar todo, espero que para el próximo año ya lo pueda sacar a la venta", comentó.

De igual manera, mencionó que le gustaría hacer una Bohemia con los entonces jóvenes artistas.

"A mí me gustaría continuar con la Bohemia, calculamos que para diciembre (De 1999) esto se termina, pero no lo creo, yo quisiera hacer una bohemia con los hijos de todos nosotros, sería interesante mezclar el ayer y el presente, esos son mis planes, continuar con estos viejos que me han dado tanto y que la gente nos siga disfrutando".

El comediante Rogelio Ramos, comentó a esta casa editora que él tuvo la oportunidad de ver dicho recital, el cual calificó de, "maravilloso".

"Me acuerdo que en ese show la voz de José José ya no era la misma, sin embargo, los aplausos y los gritos se los llevaba él. Marco Antonio le ayudaba en varias partes de las canciones", contó.

LA ÚLTIMA

La que sería la última presentación de José José en La Laguna ocurrió el 24 de agosto de 2015. Actuó en el Teatro Nazas de Torreón como parte de la obra Amar y querer, que su hijo José Joel montó para presentarla en Ciudad de México y en el interior del país.

Días antes de pisar suelo lagunero, el intérprete de Almohada también ofreció una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón, sin saber que no habría otra más para algún medio regional.

En aquella ocasión, el artista expresó que no le temía a la muerte. "No me da miedo la muerte porque es un paso a un plano superior",

Entusiasmado por retornar a la Comarca, el cantante dijo que en los ochenta venía bastante y además informó que aquí se vendían sus discos muy bien.

Tras el fallecimiento del cantante, se vivió una complicada jornada en la lucha por el repatriamiento de sus restos mortales a México, el descubrimiento de la verdadera causa de la muerte, peleas entre sus hijos, los arreglos y la procesión de su funeral así como otras incógnitas.

Meses atrás apareció un testamento oficial en el que José José nombró heredera universal de sus bienes a su exesposa Anel Noroña. En la entrevista que dio Jose Joel por su salida de MasterChef externó que con esos papeles oficiales le darán batalla en EUA a Sarita y su madre, Sara.