Brad Pitt y George Clooney compartirán pantalla después de 13 años

Brad Pitt y George Clooney volverán a compartir escenario después de su último filme juntos, hace ya 13 años, titulado "Burn after reading".

Las estrellas de Hollywood ahora compartirán historia para una película cuyos detalles aún se mantienen en secreto, informó "The Hollywood Reporter".

Se trataría de un thriller dirigido por Jon Watts, conocido por su trabajo en proyectos como "Spider-man". Tanto Clooney como Brad Pitt han trabajado juntos en el pasado en "Ocean 's Eleven", dirigida por Steven Soderbergh.

Al parecer, la trama giraría en torno a dos lobos solitarios asignados al mismo trabajo, según "The Hollywood Reporter".

Watts ha dirigido las últimas tres películas de "Spider-man", de las cuales, "Far from home" recaudó 1.1 billones de dólares en su lanzamiento en 2019, convirtiéndose en uno de los favoritos de Marvel Studios.

En 2019, Brad Pitt protagonizó "Once Upon a Time in Hollywood"; mientras que en 2017, dos años antes, George Clooney dirigió "Suburbicon", una película de comedia criminal y misterio.