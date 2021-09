Jóvenes gomezpalatinos se presentarán en el Auditorio Nacional

La Compañía Cometas encontró en la colonia Mayagoitia un gran número de talentos jóvenes, deseosos por expresarse en las artes escénicas. Por tal motivo, desde hace tres años se incentiva a estos pequeños artistas para que saquen lo mejor de sí en escenario.

Este proyecto está incluido en el programa federal Semilleros Creativos, que a su vez es parte de Cultura Comunitaria, cuyo objetivo es detectar el talento que se gesta en las comunidades o barrios de distintos puntos del país. En 2019, el proyecto ya tuvo la oportunidad de ser elegido para participar en un encuentro celebrado en el Auditorio Nacional, en Ciudad de México, con semilleros de todo el país.

El desenvolvimiento de los jóvenes causó tal impacto que en 2020 volvió a ser seleccionado, pero el evento fue pospuesto para 2021 debido a la pandemia por COVID-19.

Para comentar sobre el tema, Alfonso Guzmán Cervantes ‘Fonzy’ y Claudia Caballero, representantes de la Compañía Cometas, se hicieron acompañar por los jóvenes César Giovanni Pichardo, Ross Mary Minor Ávila y Andrea Sinaí Delgadillo Cázares.

El semillero de la colonia Mayagoitia será uno de los tres proyectos de artes escénicas que participarán el 7 de diciembre en el Auditorio Nacional. Un logro doble, ya que algunos de los chicos tuvieron que adicionar para ganarse un lugar en este evento. Serán 10 jóvenes gomezpalatinos quienes realicen el viaje.

Claudia Caballero comentó que, debido a que los festejos por el 250 aniversario natalicio de Ludwig Van Beethoven se recorrieron para 2021, el semillero participará en la pieza La Madre Tierra, donde interpretará desde su trinchera circense la Sexta y Novena Sinfonía del compositor alemán.

Durante el último año se ha trabajado todo este año en montar el espectáculo para que tenga la mayor calidad posible. Es por eso que se eligió a los jóvenes con las aptitudes más aptas de los tres semilleros, incluido el lagunero.

En total, el espectáculo contará con 21 talentos. Antes del evento del Auditorio Nacional, el 7 de octubre se hará un montaje en el Centro Cultural Los Pinos con el fin de ajustar los detalles de la presentación. Allí asistirá el maestro Eduardo García Barrios, quien se encargará de dirigir la parte de la música. También se contará con la asesoría de Celeste Atayde, integrante del Circo Atayde.

“Del trabajo que resulte de este montaje, vamos a continuar en ensayos de aquí hasta diciembre que sea el evento”, comentó Guzmán Cervantes.

Expresiones

Por su parte, los jóvenes del Semillero Creativo de Mayagoitia expresaron su emoción generada ante su participación en el Auditorio Nacional. La selección y posterior llamado han motivado a este gran talento gomezpalatino para seguir perfeccionando su técnica y aspirar a logros de mayor relevancia en un futuro.

Por ejemplo, el joven Giovanni Pichardo dijo sentirse orgulloso, ya que será la segunda ocasión en que se presente en Ciudad de México, tras ser seleccionado en 2019.

“Siento que mi vida ha cambiado demasiado ahora que estoy aquí, en el semillero de circo, porque yo no sabía qué estudiar y me ha llamado la atención estudiar artes escénicas”.

Por su parte, Ross Mary Minor considera su participación en el semillero como “una experiencia muy bonita. Mi vida no sería lo mismo si no fuera integrante del semillero. A final de cuentas esto es lo que me gusta hacer”.

Finalmente, la pequeña Andrea Sinaí comentó que el semillero le ayudó a darse cuenta de que su cuerpo no tiene límite. “Cuando entré al semillero supe que podía hacer todo lo que quisiera y estoy muy emocionada y muy nerviosa por ir a México”.

Así, proyectos como el Semillero Creativo de la Mayagoitia, dan prueba de que el arte es indispensable para aspirar a un desarrollo social digno.