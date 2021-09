Natalia Alcocer exhibe maltrato de su exesposo

La actriz Natalia Alcocer utilizó sus redes de Instagram para denunciar violencia intrafamiliar por parte de su exesposo Juan José Chimal Velasco. A través de un video, Alcocer hizo pública la situación que está atravesando luego de haber terminado su relación de seis años con el empresario.

Según ha contado la exparticipante del reality "Survivor", su hija mayor Martina descubrió que Chimal Velasco le estaba siendo infiel a su mamá y por no tratarse de la única vez Natalia decidió dejarlo. Ahora él ha estado evadiendo la ley y sus responsabilidades económicas, según detalló ella en el video y varias stories temporales.

"Es mucha frustración, no saber a dónde correr, no saber a quién pedirle ayuda, no saber a quién creerle, cuando lo único que estoy pidiendo es lo que se merecen mis hijas, no estoy pidiendo nada más. Ya es una violencia a tal grado económica y psicológica que me está llevando al límite", dijo la actriz entre lágrimas.

"Tengo pruebas y son de hoy, del lunes 27 de septiembre, que se le pido al señor que si por favor podía dar para el súper, no solamente yo sé lo pedí, también la nana de mis hijas se lo pidió la semana pasada y él sólo contesta que yo lo pague, se le preguntó también por lo de la escuela, también por lo de la renta y pues, al parecer mis hijas no merecen", detalló en sus stories.

Chimal Velasco es excuñado del expresidente Enrique Peña Nieto, ya que en 1995 se casó con la hermana de éste, Verónica Peña Nieto, de cuyo matrimonio tiene dos hijos, Juan y Verónica. Alcocer hizo referencia al trato diferente que sus hijas reciben y señaló estar siendo acusada como la culpable de que el papá de sus hijas se desatienda porque ella decidió terminar la relación.

"Si mi hermano fuera el expresidente de la República mis hijas sí merecerían… volvemos a lo que yo quiero pelear y decir, ahora resulta que sí yo tengo amor, porque también me lo puso, 'estás son consecuencias de tus decisiones', si yo me hubiera quedado en un matrimonio donde me ponían el cuerno, donde me contagiaban, donde me violentaban, donde me daban celos, donde yo estaba de este tamaño (subida de peso) pero aguantando al señor ahí sí mis hijas merecen no?", reclamó.

¿Quién es Natalia Alcocer?

Tiene 32 años y es conocida por su participación en programas de televisión como "La rosa de Guadalupe" y "Survivor México", donde recientemente fue la sexta eliminada.

Antes del reality era conocida como la "Chica web" por su participación como conductora en el programa "Zona Ruda", en 2014. Al siguiente año también estuvo como conductora ocasional en "Big Brother" y posteriormente en el talk show "Amor-didas" junto a Silvia Olmedo, Paul Stanley y otros.

Acerca de Juan José Chimal…

Es Ingeniero Industrial en Sistemas y es socio director en Grupo G Ingeniería, empresa dedicada a la planeación, elaboración, ejecución y supervisión de proyectos eléctricos, redes, telefonía y automatización, con clientes como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En 2014 tras la aprobación de la Reforma Educativa se dio a conocer la relación de la empresa Explosean como asesor de servicios educativos de Chihuahua sobre los cambios del Fondo Nacional Educativo (FONE), para que los recursos de la tesorería federal pudieran llegar a los maestros. Según el Ministerio Público, Chimal fue señalado como el responsable de llevar las "relaciones" de dicha empresa.