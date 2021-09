Movimiento Ciudadano no hará alianzas para la elección a la gubernatura de Durango

Martín Vivanco Lira, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Durango, declaró que van solos en el proceso electoral y la alianza es con los ciudadanos.

Esta mañana visitó la Comarca Lagunera, pues dijo se está haciendo un diagnóstico general sobre los resultados de la reciente elección, para empezar con los preparativos de la próxima en 2022.

El líder del “Movimiento Naranja” afirmó que hay excelentes perfiles para competir, incluso “destapó” a el expriista Gustavo Lugo Espinosa.

Sobre lo contradictorio que pudiera resultar al decidir no hacer alianzas con otros partidos, pero sí recibir a connotados personajes políticos del Partido Revolucionario Institucional, (PRI), principalmente, Vivanco Lugo expresó que es un derecho fundamental de las personas cambiar de partido, siempre y cuando expongan públicamente cuales fueron sus motivos, siempre y cuando no su integración a Movimiento Ciudadano, sea por convicciones y no por ambiciones.

“Cualquiera en su vida política puede cambiar, el problema o el cuestionamiento que se hace son las razones y creo que las razones tanto de Gustavo Lugo y de otros que han militado en otros institutos políticos han sido claras y contundentes, pero cada quien puede hacerlo, incluso el propio presidente militó en el PRI y luego en el PRD y luego Morena”.

Dijo que platicará con los exalcaldes, que participaron como candidatos en la pasada elección, pues hay probabilidad si hay disponibilidad de ellos de continuar en el proyecto.

“Las puertas están abiertas, de afuera hacía adentro y los que tengan intereses personales y que se mueven por ambiciones y no por convicciones, no tienen cabida en partido”

Manifestó que Movimiento Ciudadano es un proyecto que se consolida no solo en Durango, sino a nivel nacional, pues fueron 29 mil votos obtenidos en la reciente elección en el estado, pero hay que recordar que se ganó Nuevo León, es gobierno en Jalisco y se ganaron un buen número de alcaldías.