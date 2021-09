Ninel Conde inició demanda contra Giovanni Medina por daño moral

Con más hiel que miel, es como se sigue escribiendo la historia entre Ninel Conde y Giovanni Medina, cuyos problemas no parecen tener fin y el día de hoy se dio a conocer que la cantante inició en julio pasado, un proceso legal en contra del padre de su hijo Emmanuel por daño moral, debido a los comentarios que éste ha realizado sobre ella en los medios de comunicación y que le han afectado en la batalla legal por la custodia de su hijo menor.

La relación entre el empresario y la cantante no siempre fue tirante, en agosto de 2013 Ninel anunciaba su separación de Juan Zepeda, la cual también estuvo llena de conflictos, y tan sólo dos meses después se daba a conocer que la llamada "Bombón Asesino", iniciaba un romance con un hombre mucho menor que ella, Giovanni Medina.

Todo era detalles y romance entre ellos en esta etapa, pero la primera alerta vino cuando la cantante Dulce, le advirtió a Ninel que tuviera cuidado con este hombre, quien había sido pareja de su hija Romina Marcoli, que tuvo que salir del país para escapar de la violencia y las amenazas de Medina.

Pese a esto, en octubre de 2014 la pareja dio a la bienvenida a su hijo Emmanuel y es aquí donde los problemas comenzaron, ya que de inmediato se dieron noticias de una posible separación.

Era julio de 2016 cuando Giovanni se presentó en estado de ebriedad a un palenque de Ninel en Jalisco, motivo por el cual no lo dejan acceder al lugar y los rumores de ruptura comienzan a sonar más fuerte, pero fue hasta marzo de 2017 cuando la cantante confirmó su separación del empresario y el viacrucis comenzó.

Demanda tras demanda

Después de una demanda por manutención en contra de Giovanni, acusaciones por alcoholismo y drogas de él hacia Ninel, además de una demanda por la custodia de Emmanuel, finalmente en julio de 2017 un juez le otorga la custodia provisional de su hijo a la cantante y las cosas escalan a otro nivel.

En enero de 2018 en una revista de farándula, sale a la luz una entrevista con un "exasistente", que asegura que Ninel consumía drogas y atentó contra la vida de su hijo mientras estaba embarazada, es entonces que las autoridades le piden a la cantante someterse a una prueba para confirmar o desmentir dichos rumores.

"Esta es la imagen de una madre sometiéndose injustamente a otra prueba de pelo toxicológica, arrancando pelo por pelo para poder rescatar a mi hijo de la infamia y el odio", fue lo que Ninel escribió en su cuenta de Instagram, en la publicación donde muestra como se sometió a este examen, el cual saldría positivo y culparía a Giovanni de haber alterado los resultados.

Para sorpresa de todo el mundo, en 2019 durante una entrevista con Adela Micha, Ninel confirma que ha decidido darle una nueva oportunidad a Medina, pero tan sólo dos meses después vuelven a separarse.

Ninel revela que Giovanni pone a su hijo en su contra, porque cada vez que le toca visita con él, cuando vuelve a casa Emmanuel está agresivo con ella; mientras tanto Medina asegura que tiene que pelear por ver a su hijo, porque la estrella se lo niega, todo esto haciéndolo público a través de los medios de comunicación.

Es 2020 la situación se vuelve más complicada, porque en marzo Ninel deja a Emmanuel encargado con su papá porque debía realizar una presentación en Estados Unidos, pero al regreso de este compromiso Ninel se encuentra con que no se puede llevar a su hijo, porque antes debe presentar una prueba que demuestre que está libre de Covid-19.

Pese a que ella cumple con todo lo que Medina le pide para poder estar con Emmanuel, el empresario no deja que esto suceda y es entonces cuando Ninel decide demandarlo, porque llevaba un mes sin su hijo.

"Es una denuncia exigiendo ya el poder tener a mi hijo, casi dos meses que mi hijo no ha pisado su casa, donde él vivía, donde yo vivía con él. Escudándose en el coronavirus, Gio ‘el mentiroso’ Medina se ha dedicado a poner pretextos para poder quedarse con el niño, Siempre me amenazaba cuando nos separábamos, que si me separaba de él me iba a quitar al niño de una u otra forma", declaró Ninel Conde durante una entrevista al programa "Venga La Alegría", justo cuando salía de interponer la demanda en la Alcaldía Cuajimalpa.

A esto siguieron acusaciones de hostigamiento y amenazas por parte de Giovanni a Ninel, por lo cual lo hacía responsable de cualquier cosa que le sucediera a ella o a su familia, además de un intento por parte de la cantante, de hablar con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el canciller Marcelo Ebrard, para que le ayudaran a recuperar a su hijo, esto sucedió en mayo de 2020.

"Parece ser que la advertencia del padre de mi hijo se cumplió, en el sentido de que si rompíamos nuestra relación de pareja iba a quitarme a mi hijo y haría lo necesario para no verlo, siempre me manifestó su gran cercanía con el secretario Ebrard e influencias en la fiscalía de la CDMX. Hoy está materializado, ya un ministerio público determinó medidas de protección que prohíben que me acerque a mi hijo y fueron ratificadas por un juez familiar", reveló Ninel en su cuenta de Instagram.

Ante el rumor de una boda en octubre entre Ninel Conde y el empresario Larry Ramos, Giovanni Medina declaró al programa "Suelta La Sopa":

"Juega demasiado a mi favor, porque yo estoy feliz. Te juro que a mí lo mejor que me podría pasar es que se enamore, se embarace o lo que sea, para que me suelte".

En junio de 2021 tuvieron una audiencia sobre la patria potestad de Emmanuel, en esa ocasión Ninel tendría la oportunidad de ver al niño, pero después de 40 minutos de espera le avisaron que esto no sería posible, porque el niño se había puesto nervioso al saber que la vería. Unos días antes salieron a la luz unas fotografías en las que se ve a Ninel con golpes y quemaduras en los brazos, ella dijo que fueron producto del maltrato que sufrió con Medina, pero éste aseguró que las únicas veces que había visto a la cantante así, era cuando se hacía cirugías. Aun así, Ninel perdió la demanda por violencia doméstica que había interpuesto en contra de su expareja.

Después de la detención de Larry Ramos, esposo de Ninel, en Estados Unidos por fraude y su posible fuga, ahora Giovanni amenaza con quitarle el apellido de Ninel a Emmanuel.

"Estaré buscando retirarle el apellido de Ninel, ser padre o madre conlleva una responsabilidad de nuestros actos y ella lo ha expuesto en una situación que no puedo permitir. En resumen, mi postura y la de mi hijo es un deslinde absoluto de esta persona", expresó.