En México falta promoción del turismo inclusivo

El sector turístico en México se ha preparado durante décadas con infraestructura para adaptar sus servicios hacia un turismo incluyente, sin embargo, no existe una estrategia de mercado efectiva para incentivar un motivo de viaje a las familias cuyos miembros tienen alguna discapacidad o limitación, ya sea temporal o indefinida.

En el contexto del Día Mundial del Turismo, cuyo lema este 2021 es Turismo para un crecimiento inclusivo, Alicia Hernández, Directora Académica de UNITEC, recordó que en México hay más de 20 millones de personas con alguna discapacidad y más de 15 millones de adultos mayores. Por otro lado, aunque la población es menor, las mujeres embarazadas también entran en este segmento, ya que aunque su condición es temporal también necesitan algunos servicios especiales, por lo tanto, estos datos demuestran que existe un mercado potencial para el turismo inclusivo o incluyente.

TURISMO INCLUSIVO

El turismo inclusivo pretende ofrecer servicios necesarios y adecuados para las personas con diferentes necesidades, (no solamente para personas con discapacidad), atiende a diferentes sectores sociales y económicos.

En México más del 75% de los hoteles en cadena cuentan por lo menos con rampas de acceso para sillas de ruedas y al menos con tres habitaciones dirigidas a personas con discapacidad. Al cierre del 2019 la Secretaría de Turismo reportó 836 mil 300 habitaciones hoteleras en el país en 23 mil 699 establecimientos. Por lo tanto, sí hay un porcentaje significativo de hoteles y habitaciones que pueden atender necesidades de personas con discapacidad en las cadenas hoteleras.

Detalló que respecto a la hospitalidad, adicional a las rampas de acceso tanto internas como externas, existen habitaciones acondicionadas para personas con discapacidad móvil, visual y habitaciones en los primeros pisos para adultos mayores, señaléticas en todas las áreas comunes con lenguaje braille para la discapacidad visual. En las áreas naturales protegidas también cuentan con acceso a sillas de ruedas, accesos para adultos mayores, además cuentan con un servicio médico con personal calificado las 24 horas y ambulancias disponibles.

No existe una estrategia de mercado efectiva para incentivar un motivo de viaje para familias con capacidades diferentes.

NO ES TENDENCIA ES UNA NECESIDAD

La especialista en Turismo de UNITEC indicó que el turismo inclusivo no es tendencia, se trata de una necesidad en la cual se ha enfocado la Organización Mundial del Turismo, al alinear al sector con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tiene un impacto económico, social y cultural de manera horizontal, apuntó.

La relevancia consiste en que el turismo tiene alguna contribución en cada uno de los diecisiete ODS. por ejemplo, impacta en el fin de la pobreza, ya que al ser uno de los sectores económicos de mayor dimensión en el mundo, fortalece el crecimiento económico y el desarrollo de todos los niveles de la población, además de aportar ingresos mediante la creación de empleo. En cuanto a hambre cero, puede estimular la productividad agrícola para la producción y venta de productos locales en destinos turísticos y la plena integración en la cadena de valor del sector; para la salud y bienestar, la aportación es la entrada de divisas y los impuestos procedentes de turismo que se reinvierte en atención y servicios de salud.

La académica señaló que hay una gran área de oportunidad en este enfoque, ya que, si bien hay promoción, esta es muy local, este esfuerzo debe ser una promoción más dirigida y estratégica para comunicar de manera correcta los servicios hacia el mercado inclusivo, el cual cuenta con la infraestructura, la proveeduría y los productos y servicios turísticos para atender sus necesidades.

SERVICIOS INCLUSIVOS

Por otro lado, una de las oportunidades es la profesionalización, que consiste en garantizar la capacitación en los servicios inclusivos en la atención hacia los adultos mayores, así como para personas con discapacidad o hacía personas con alguna necesidad específica.

En este sentido es necesario incluir desde la academia dicha capacitación y converger hacía el sector público y el sector privado para poder crear todo un escenario de atención real a las personas con diferentes necesidades.

“El adulto mayor es un mercado potencial si se adaptan los productos o servicios a sus necesidades, para tener a personas viajando por México. Esta generación es muy arraigada, el adulto mayor mexicano quiere viajar en México, solo que tal vez no está encontrando la información suficiente sobre los servicios que necesitan, no porque no existan sino porque no hay una estrategia que lo comunique”, expresó.

“La atención a este sector de la población es parte de una dignificación y del derecho humano que tenemos todos al goce y disfrute de áreas de esparcimiento, de servicios de entretenimiento y servicios de viaje” finalizó la especialista en turismo.