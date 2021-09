Hospital niega haberle cobrado a Luis de Alba más de 300 mil pesos

El hospital de Monterrey, Nuevo León donde Luis de Alba “El Pirruris” fue operado, negó que la cuenta médica por la cirugía y la prótesis del comediante ascendiera a más de 300 mil pesos, como la familia había informado anteriormente y, por la cual, pidió ayuda.

Y es que el comediante sufrió una rasgadura en el fémur el pasado 22 de septiembre, según dio a conocer Abigail Alfaro, esposa del cómico.

Por ello, los familiares De Alba pidieron ayuda a través de la plataforma Go Fund Me para poder recaudar la cantidad de cerca de 400 mil pesos que supuestamente ascenderían los gastos médicos de “El Pirruris”.

No obstante, el director del hospital de Monterrey, Jorge Alberto Álvarez Pineda, negó que eso sea cierto a través de una entrevista para un medio nacional, al cual señaló que la clínica únicamente le cobró 30 mil pesos al comediante por su cuenta médica, que incluían los estudios, analgésicos, tratamientos y honorarios.

“Nosotros no hicimos esa cantidad ilógica para un día que estuvo en el hospital, de hecho, se cobró únicamente los estudios que le hicieron, los analgésicos, el manejo que se le dio médico y los honorarios médicos, fue únicamente lo que se le cobró... 30 mil pesos que incluyó inclusive el traslado hacia la Ciudad de México”, aclaró el director del nosocomio.

Respecto al estado de salud del comediante, Luis de Alba salió bien de la operación y el conductor Gustavo Adolfo Infante aseguró que el actor ya se encontraba en recuperación, pese a haber enfrentado complicaciones durante la cirugía.

“Fue de tres horas y media la intervención, estaba destrozado el fémur todo lleno de poros. Estaba muy jodido mi gordo, ahora sí que le hicieron una máxima cirugía a Luis de Alba y está bien, ya salió”, comentó.

Posterior a su cirugía, el comediante de 76 años de edad se mostró conmovido por las personas que realizaron donativos para su recuperación y les agradeció emotivamente.

“La gente que no vive de un día de reír o de disfrutar, pues no vive bien, yo creo, y sí agradezco a la gente y a las gentes de familias que no conozco y a mis amigos que me mandaron dinero, mucho dinero, se los agradezco porque ni lo solicité y gracias a Dios estoy bien, muy bien”, comentó.

Y añadió: “Dios me quiere, y eso lo agradezco, y te das cuenta cuando estás en situaciones así, de que hay tanta gente buena que no conoces, pero ellos sí te conocen”.