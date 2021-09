'Déjala ir'; revelan detalles de acciones e ilustraciones hechas por el novio de Gabby Petito

La policía continúa la búsqueda de Brian Laundrie, el prometido de la bloggera Gabby Petito cuyos restos fueron hallados en Wyoming el pasado 19 de septiembre. En julio, Gabby y Laundrie se fueron de viaje y compartían videos de los lugares que visitaban. Sin embargo, el 1 de septiembre él regresó solo a la casa donde vivía con ella, en North Port, Florida. Allí viven, también, los padres de él.

El 19 de septiembre, el cuerpo de Gabby fue localizado en una zona de campamento en el Bosque Nacional Bridger Teton, en Wyoming. Laundrie desapareció. Sin embargo, se han revelado nuevos detalles sobre sus acciones posteriores a la muerte de la joven, por la que no está acusado.

El Tribunal de Distrito de Wyoming emitió una orden de arresto en contra de él, acusándolo de "uso de dispositivos no autorizados". Laundrie, de acuerdo con la acusación, usó una tarjeta de débito y un PIN para cuentas que no eran de él y gastó más de mil dólares con la tarjeta entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre. La cadena CNN citó a un abogado de la familia de Laundrie que señaló que la orden de arresto contra éste no es por la muerte de Petito, sino por "actividades que ocurrieron después del fallecimiento de Gabby Petito".

También se reveló que Laundrie no llevaba ni su billetera ni su teléfono celular cuando salió de casa de sus padres, el pasado 14 de septiembre, señalando que haría una caminata en la Reserva Carlton. Desde entonces está desaparecido. De acuerdo con CNN; los padres de Laundrie expresaron su temor de que su hijo pudiera lastimarse. Una cuenta de Pinterest que se cree es de Laundrie revela que su estado de ánimo no era bueno, en las semanas previas a la desaparición de Petito. De acuerdo con The Independent, los dibujos de él solían ser de temas oscuros y macabros. En una imagen, muestra un boceto de figuras fantasmales, una lápida y este texto: "Déjala ir, déjala ir, Dios la bendiga, donde sea que esté". La publicación más reciente es de agosto, y muestra la portada de un libro titulado "Burn Out, cómo lidiar con el agotamiento autista".

Una testigo, Nina Celie Angelo, afirmó haber visto a Brian y Gabby en un restaurante en Jackson Hole, en Wyoming, el 27 de agosto. Según lo que contó a Fox News, lo recuerda porque él estaba discutiendo con varias empleadas del restaurante Tex-Mex y tenía un comportamiento errático, "agresivo", entrando y saliendo del lugar varias veces.

Petito, explicó Angelo, se disculpó por el comportamiento de su prometido. Tras la desaparición de Laundrie, además de la búsqueda en la Reserva Carlton, un hombre, identificado como Sam Bass, dijo haber visto a una persona con las características de Laundrie en la ciudad de Baker, Florida. Una cámara para ciervos en la zona habría captado al sujeto, y las autoridades investigan también esa pista.